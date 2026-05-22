Calciomercato Bologna, Aston Villa all’assalto di Rowe

Siamo quasi alle porte del calciomercato estivo e, mentre Vincenzo Italiano e i rossoblù sono focalizzati sull’ultima gara di campionato, la dirigenza felsinea pensa già alla costruzione del Bologna 2026/27. Al termine della stagione, il governo rossoblù dovrà sedersi al tavolo con cluni giocatori, per gestire rinnovi oppure addii, anche a seconda delle offerte che arriveranno alle porte del club.

Uno dei giocatori chiave del mercato sarà inevitabilmente Jonathan Rowe. Nonostante la volontà del Bologna sia quella di trattenere l’esterno, il giocatore è seguito da molti club all’estero e un’offerta sostanziosa potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’Aston Villa aumenta il pressing su Rowe

Carte in tavola che molto probabilmente cambieranno. Infatti, come riportato quest’oggi da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, è aumentato il pressing dell’Aston Villa per Rowe. I Villans, avevano già mostrato apprezzamento verso l’inglese dopo i quarti di Europa League. Dopo la gara di andata, il Telegraph sentenziò: “Rowe nella lista degli obiettivi estivi dei Villans”, con offerte in arrivo tra i 40 e i 45 milioni. In caso queste si verificassero, anche l’esterno spingerebbe probabilmente per salutare Bologna, essendo l’ingaggio circa il 10% del cartellino e quindi intorno ai 4 milioni netti.

Calciomercato Bologna: anche il Chelsea sulle tracce dell’esterno

Ma l’Aston Villa non è l’unico club di Premier sulle tracce di Rowe. L’esterno classe 2003 è infatti seguito anche dal Chelsea. Tuttavia, al contrario dei Villans, il club di Londa non può garantire la Champions e neppure competizioni europee. Rispetto al Bologna quindi, il Chelsea potrebbe offrire a Rowe solo un ingaggio migliore.

Il Bologna aspetta dunque l’arrivo di offerte concrete, ma nel frattempo si guarda intorno. In caso di partenza di Rowe nel calciomercato estivo, i rossoblù stanno già seguendo alcuni esterni sinistri d’attacco di piede destro. Tra i nomi ci sono Addai del Qarabag, Tijani Noslin della Lazio e Exequiel Zeballos del Boca interessato anche a Benja Dominguez come contropartita.

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