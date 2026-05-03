Calciomercato Bologna, presto l’incontro con Italiano: sul tavolo la permanenza

Il Bologna oggi è andato incontro all’ennesima prestazione poco convincente, ma nel pre partita ancora una volta la società e mister Italiano hanno ribadito che il futuro non è ancora scritto. Nonostante le voci di un addio e il contratto ancora in essere fino al 30 giugno 2027 ancora nulla è deciso sulla permanenza.

Il tecnico e la dirigenza rossoblù si devono incontrare e capire quali siano le situazioni e le ambizioni personali. La sensazione fino a qualche settimana fa è che il mister potesse salutare per accettare un’altra offerta.

Addio meno probabile

Una sensazione, quella dell’addio spenta soprattutto dalla mancanza reale di una vera offerta per Italiano. Ma anche dalla decisione con cui Claudio Fenucci ha a sua volta confermato la volontà del club di proseguire con l’attuale allenatore rossoblù.

Una possibilità non esclusa dal mister prima della gara di oggi contro il Cagliari: «Non voglio parlare del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Ci siederemo con la società per capire assieme il futuro». Insomma, ora la sensazione è che il tecnico di Karlsruhe possa restare, ma solo se le sue ambizioni coincideranno con quelle della società. E viceversa.

Grosso si allontana

Come noto, uno dei grandi candidati per la panchina del Bologna è Fabio Grosso attuale tecnico del Sassuolo. L’ex Campione del Mondo 2006 lascerà i neroverdi alla fine della stagione al 99%. Tuttavia, il suo futuro potrebbe non essere sulla panchina dei rossoblù ma su quella della Fiorentina.

Fabio Paratici è convinto di poterlo portare in viola. In settimana incontrerà Vanoli con una proposta difficilmente accettabile. L’ex dirigente della Juventus vorrebbe inserire uomini di sua fiducia nello staff di Vanoli. Un’offerta che dovrebbe poi portare inevitabilmente all’addio tra la Viola e il suo attuale allenatore. Motivo per cui Grosso diventa il vero grande favorito per la panchina dei toscani.

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