Calciomercato Bologna – Alla ricerca dell’attaccante, con un occhio alla difesa

Siamo entrati negli ultimi giorni del calciomercato, e il Bologna tenta le ultime mosse. Tenta di farle, e tenta di proteggersi dagli affondi altrui, esattamente come nella giornata di ieri, dove il protagonista è stato Emil Holm, cercato dal Napoli. Contemporaneamente, alla voce “entrate”, sotto la casella “attaccante” l’ultimo nome fatto è quello di Lucas Beltran: le porte girevoli potrebbero coinvolgere l’argentino, Thijs Dallinga e Ciro Immobile.

Calciomercato Bologna – Un Beltran in più?

Ed è proprio l’attacco che anima il calciomercato del Bologna. Perché il club Rossoblù sembra essere alla ricerca di un attaccante poliedrico per il proprio mister, Vincenzo Italiano, e la scelta sembrerebbe essere ricaduta proprio su una sua vecchia conoscenza: Lucas Beltran, ora al Valencia ma di proprietà della Fiorentina. Ma, se dovesse arrivare l’argentino, vorrebbe dire salutare qualcun altro.

Per Thijs Dallinga è arrivata una richiesta dalla Championship inglese, che porta il nome dell’Ipswich. Per Ciro Immobile, invece, sono arrivati approcci dalla Turchia, Francia e Germania. Insomma, saranno ultimi giorni tutti da vivere: non vengono dimenticati il nome di Fazzini, che al Bologna piace e non poco, e di Evan Ferguson.

No secco per Holm

L’altro protagonista del calciomercato del Bologna nella ultime ore è stato Emil Holm. L’esterno svedese piace al Napoli e i partenopei hanno bussato alle porte del Bologna con un’offerta che riguardava anche l’inserimento di Pasquale Mazzocchi. Offerta che, però, è stata rimandata al mittente dai Rossoblù, così come l’approccio dell’Everton. Il Bologna, dopo aver salutato Fabbian e Sulemana, non è più intenzionato ad ascoltare offerte per i propri giocatori, a meno che non siano coinvolti proprio in quelle “porte girevoli” che farebbero il gioco anche dei Rossoblù.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook