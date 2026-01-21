Dopo il punto fatto in mattinata sulle possibili uscite di Dominguez e Dallinga e l’ufficialità della partenza di Fabbian, il calciomercato invernale del Bologna entra nella sua fase più delicata: quella delle decisioni. A Casteldebole non c’è l’idea di una rivoluzione, ma ogni movimento in uscita rischia di innescare un domino.

Il primo fronte è quello degli esterni offensivi. L’uscita di Benjamin Dominguez dalla lista UEFA – legata al reinserimento di Freuler – è un segnale tecnico, ma anche strategico: sembra che il Bologna si stia preparando a coprirsi le spalle in caso di partenza dell’argentino, probabilmente destinato a salutare in prestito.

Calciomercato Bologna – Esterni: Kostic in pole?

I nomi sul taccuino sono noti, ma la sensazione è che il club stia stringendo il cerchio. Bogdan Kostic del Partizan, classe 2005, è uno dei profili che convince di più per rapporto qualità-prospettiva.

Attenzione a non confondersi però: Bogdan Kostic non è Andrej Kostic, centravanti montenegrino che il Bologna aveva seguito settimane fa e che finirà al Milan. Bogdan è serbo, gioca da esterno offensivo ed è un profilo completamente diverso, sia per caratteristiche che per ruolo.

Wesley: l’interesse mai cessato

Restano sullo sfondo anche Dario Osorio del Midtjylland e Wesley Gassova dell’Al Nassr. Per il brasiliano, seguito già in estate, il Bologna sta provando a riaprire un dialogo con il club saudita, ma l’operazione resta complessa per costi e formula. Alla fine dell’estate i rossoblù avevano scelto di virare su Rowe, ma da questo apprendiamo che l’interesse verso Wesley non si sia mai davvero interrotto. Più defilati, ma monitorati, Eguinaldo dello Shakhtar e Patrick Wimmer del Wolfsburg.

