Calciomercato Bologna, dal Brasile: occhi su Viery. La situazione

Sarà un’estate evidentemente di grandi cambiamenti nella rosa rossoblù. Il Bologna dovrà fare diversi interventi sul mercato. Alcuni dei quali dovranno avvenire inevitabilmente in difesa. La società comunque sembra si stia preparando con grande attenzione a questa necessità.

Sono diversi i nomi vecchi e nuovi su cui il club starebbe lavorando. Dal Brasile, dopo la voce sull’interesse per il terzino Kaiki Bruno, arriva anche la notizia che il Bologna in vista del calciomercato estivo osserva la situazione del difensore centrale 21enne, classe 2005, del Gremio, Viery Fernandes Santos Lopes più semplicemente noto come Viery.

L’interesse del Bologna

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Saimon Bianchini di Esportes GZH, emittente radiofonica “gaucha”, il Bologna sarebbe uno dei club interessati a Viery in vista del prossimo calciomercato.

Il centrale classe 2005, in queste settimane, è diventato un elemento inamovibile del Gremio, giocando tante gare del campionato statale Gaucho.

Nelle gerarchie del tecnico del Gremio, Luis Castro, addirittura Viery ha sopravanzato anche un pilastro come l’argentino Walter Kannemann. Una situazione che sta mettendo Viery sotto i riflettori non solo della formazione rossoblù ma anche di altri club europei.

Concorrenza dura e spietata

È chiaro che Viery non è l’unico obiettivo del Bologna per la difesa in vista del prossimo calciomercato. Restano infatti aperte diverse piste, alcune delle quali anche in Brasile stesso. Il club rossoblù guarda al centrale del Gremio come un investimento possibile, qualora la concorrenza non fosse troppo agguerrita.

Le voci provenienti dall’America del Sud raccontano di almeno altri due club del Vecchio Continente molto attenti alla situazione. Uno è il Lille, da sempre club abile nell’individuazione di talenti oltreoceano in grado di esplodere in Europa; ma soprattutto, sul calciatore, ci sarebbe anche il Newcastle United.

La concorrenza è spietata perché se da una parte il Lille può offrire un progetto sportivo molto stimolante, dall’altra il Newcastle ha argomenti economici più che convincenti avendo alle spalle, come noto, il fondo sovrano saudita PIF.

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