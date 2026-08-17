Calciomercato Bologna: con Lucumí alla Juve, qual è la situazione di Cabal?

Lucumí è ormai un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano ha raggiunto Torino per completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri, chiudendo così la sua esperienza al Bologna dopo quattro stagioni. Un’operazione da 19 milioni di euro più 2 di bonus che non rappresenta soltanto una cessione importante per i rossoblù, ma può avere anche un effetto diretto sul prossimo movimento in entrata e porta il nome di Juan Cabal.

Cabal al Bologna? Il colombiano può fare il percorso inverso

Il difensore colombiano di proprietà della Juventus potrebbe compiere il percorso inverso rispetto a Lucumí, e – secondo quanto scritto da Andrea Losapio sul Corriere dello Sport – un possibile trasferimento in prestito senza obbligo di riscatto. Una soluzione che permetterebbe ai rossoblù di valutare il giocatore nel corso della stagione e, allo stesso tempo, alla Juventus di accompagnarne il ritorno dopo il lungo stop per infortunio.

Centrale mancino, all’occorrenza impiegabile anche sulla fascia, il colombiano aveva iniziato la sua esperienza a Torino prima di essere fermato da un importante problema fisico. Il Bologna potrebbe offrire a Cabal l’ambiente e il minutaggio necessari per ritrovare continuità, trasformando un’operazione di mercato in un’opportunità per entrambe le società.

È il profilo giusto per Tedesco?

Per i rossoblù, però, resta da capire se il possibile arrivo di Cabal possa essere considerato sufficiente per colmare il posto e il ruolo lasciato da Lucumí. La partenza del colombiano modifica infatti gli equilibri della difesa e obbliga il Bologna a valutare con attenzione le alternative a disposizione di Domenico Tedesco.

L’incrocio con la Juventus nasce dunque direttamente dalla cessione di Lucumí: un colombiano potrebbe lasciare Bologna per Torino, mentre un altro potrebbe fare il viaggio opposto. Un’operazione che consentirebbe ai rossoblù di inserire un difensore senza affrontare nell’immediato un investimento definitivo, ma sulla quale peseranno soprattutto le condizioni fisiche di Cabal e le garanzie che potrà offrire dopo il lungo stop.

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