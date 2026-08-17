Ufficiale: Bologna, Jhon Lucumí ceduto alla Juventus

Jhon Lucumí lascia ufficialmente il Bologna, il difensore centrale colombiano ha firmato per la Juventus dopo la conclusione della trattativa nei giorni scorsi. Il giocatore ha chiuso la sua esperienza rossoblù dopo quattro anni e si è accasato a Torino sponda bianconera.

Un addio quello del calciatore colombiano che lascia in eredità non solo quattro stagioni di ottime prestazioni e persino la conquista di un trofeo, ma anche un’ottima eredità economica. Anche perché Jhon è stato trattenuto un’annata in più rispetto ai propri desideri. Nell’ultimo anno, con il contratto un scadenza il 30 giugno 2027 ha giocato in rossoblù in maniera molto professionale, consapevole che la società gli aveva promesso la cessione.

Il comunicato del Bologna

Questo il comunicato ufficiale della cessione del Bologna alla Juventus:

«Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto alla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jhon Lucumi a titolo definitivo».

Il comunicato della Juventus

A differenza del Bologna invece la Juventus, essendo quotata in borsa, ha rilasciato un comunicato con tutte le cifre dell’affare. L’ufficialità coi dettagli economici del trasferimento:

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi».

Lucumí in rossoblù

Il colombiano era arrivato nell’estate del 2022 per circa 8 milioni di euro. Aveva firmato un contratto di quattro anni con un’opzione a favore del club per un quinto anno (poi attivata prima della scorsa estate). In rossoblù ha giocato 152 gare, segnando due reti e servito quattro assist.

Il suo contributo e la sua crescita in questi anni sono stati fondamentali per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Ma soprattutto per la vittoria della Coppa Italia 2024/2025 sotto la guida di Vincenzo Italiano.

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