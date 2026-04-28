Il Bologna continua a guardare al futuro e lo fa con un profilo che sembra perfettamente in linea con la strategia rossoblù degli ultimi anni: giovani talenti, margini di crescita e sostenibilità economica. L’ultimo nome emerso, riportato da TuttoMercatoWeb durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, è quello di Carlos Espí, centravanti del Levante.

Un profilo che intriga

Classe 2005, Espí è il prototipo del centravanti moderno con caratteristiche “antiche”: fisico imponente, presenza costante in area e una naturale predisposizione al gol. Non è il classico attaccante che ama svariare su tutto il fronte offensivo, ma piuttosto un riferimento centrale, che sa occupare stabilmente la zona più calda del campo e tramutare ogni pallone giocabile in un’occasione. Lo spagnolo unisce quindi struttura fisica e qualità tecnica, risultando particolarmente efficace nel gioco aereo e nel lavoro spalle alla porta.

Numeri e crescita

Cresciuto nel vivaio del Levante, Espí ha bruciato le tappe arrivando a frequentare la prima squadra già dal luglio 2024. Un passaggio che non lo ha intimorito, anzi: le sue medie realizzative sono rimaste elevate anche nel salto di categoria, maturità calcistica non scontata per un giocatore della sua età.

Il valore di mercato – intorno ai 2,5 milioni secondo Transfermarkt – lo rende un investimento accessibile ma non banale. È il classico profilo su cui anticipare la concorrenza: oggi scommessa, domani possibile plusvalenza.

Perché il Bologna lo segue

Negli ultimi anni il Bologna ha costruito una precisa identità anche sul mercato: scovare talenti prima che esplodano definitivamente. Ed ecco Espí, che si inserisce perfettamente nella linea tracciata dalla dirigenza.

Dal punto di vista tattico, l’eventuale arrivo dello spagnolo offrirebbe una soluzione diversa rispetto agli attaccanti attualmente in rosa: Castro, per quanto eccellente e fondamentale a livello realizzativo non è un centravanti puro, caratteristica ricercata in Dallinga, mai emersa al 100%.

Quel che è certo è che il nome di Carlos Espí è uno di quelli da tenere d’occhio: giovane, affamato e con caratteristiche sempre più rare nel calcio moderno. E chissà che il Dall’Ara non possa presto accogliere un nuovo giovane con il fiuto del gol nel DNA.

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