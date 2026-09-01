Calciomercato Bologna, Cassa subito in presto: futuro al Catanzaro

Federico Cassa è l’uomo a sorpresa che Giovanni Sartori ha voluto in rossoblù all’interno dell’ultima grande operazione di calciomercato di questa estate da parte del Bologna. Il trequartista classe 2006 questa mattina sta svolgendo le visite mediche, ma poi saluterà immediatamente.

Il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, infatti, è solo di passaggio nel capoluogo emiliano-romagnolo. Nelle prossime ore, prima della chiusura della sessione di mercato, il giocatore passerà al Catanzaro in Serie B. Per il giocatore 20enne il prestito in B sarà un passo avanti rispetto al recente passato e un’occasione per crescere in un club molto abile nel dare fiducia ai giovani.

Futuro da scrivere

Il trequartista che nell’ultima annata ha giocato nell’Atalanta under 23 piace da tempo a Giovanni Sartori. L’ex responsabile dell’area tecnica nerazzurra, oggi al Bologna, lo conosce fin da quando era un ragazzino e Cassa ora ha un futuro sotto le Due Torri.

La speranza del Bologna è che la stagione al Catanzaro possa essere per Cassa un momento di miglioramento come è stato per Mattia Liberali. L’attuale giocatore del Como, sotto la guida di Aquilani, è cresciuto in maniera molto importante. Il neo giocatore del Bologna si giocherà il posto con un altro giovanissimo talento come Simone Pafundi.

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