Il calciomercato di gennaio del Bologna potrebbe riservare qualche novità soprattutto a centrocampo. Le priorità della società sembrano infatti orientate verso la mediana. Raffaele Palladino, finora, ha fatto affidamento prevalentemente su Ferguson e Pobega, ma la situazione di Moro non ha ancora trovato una direzione precisa. Da qui la necessità di individuare un rinforzo che possa garantire maggiori soluzioni nel corso della seconda parte di stagione.

Calciomercato Bologna, Ordoñez e Comotto nel mirino per gennaio

Tra i profili finiti sotto osservazione, secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, c’è quello di Ordoñez, centrocampista classe 2004 del Parma. Il Bologna avrebbe effettuato un primo sondaggio per raccogliere informazioni sul giocatore, che presenta anche un vantaggio dal punto di vista regolamentare: essendo under, non comporterebbe modifiche alla lista dei giocatori utilizzabili in campionato. Un altro nome seguito è quello di Christian Comotto, diciottenne di proprietà del Milan, per il quale i rossoblù avrebbero già avviato un contatto esplorativo con il club rossonero. Sul giovane centrocampista, però, sarebbe presente anche il Parma. Per la finestra di mercato di gennaio, Palladino vuole giovani La linea che emerge, quindi, sembrerebbe quella di una squadra intenzionata a investire su calciatori giovani, con margini di crescita e prospettive interessanti. Un orientamento che rispecchia anche le indicazioni di Palladino, desideroso di lavorare su profili futuribili. In quest’ottica si inserisce anche l’interesse per Edoardo Biondini, centrocampista classe 2009 dell’Empoli. Sul giovane talento toscano, oltre al Bologna, avrebbero messo gli occhi anche Torino, Fiorentina e Sassuolo. Poco da fare per l’attacco Più complicato, almeno allo stato attuale, immaginare interventi nel reparto offensivo. La presenza di quattro attaccanti in rosa e la situazione di Enem, che per ragioni regolamentari potrebbe eventualmente fare ritorno alla Stella Rossa in prestito, rendono poco probabile un investimento in avanti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook