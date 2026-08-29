Calciomercato Bologna – La cessione di Casale è la chiave per liberare un posto over

Il Bologna si trova di fronte a un puzzle tattico e d’organico in vista delle ultime battute del calciomercato. L’obiettivo primario dei rossoblù è piazzare Nicolò Casale in uscita per liberare un posto prezioso nella lista over (il cui limite massimo è di 21 giocatori), saturata di recente dal ritorno di Arthur Theate.

L’uscita di Casale e il centrocampo

La cessione del difensore centrale risolverebbe diverse problematiche: dopo i sondaggi di Udinese e Genoa bloccati da un infortunio, il giocatore è tornato in gruppo e si sta cercando una soluzione, con l’ipotesi di un approdo in Turchia grazie a un sondaggio del Samsunspor.

Come riportato oggi dal giornalista Marcello Giordano sul Resto del Carlino, l’uscita di Casale sbloccherebbe lo spazio per un nuovo centrocampista o per l’eventuale sostituto di Rowe. L’alternativa per il club resta altrimenti quella di rinunciare al rinforzo in mediana, necessario dopo che Bernardeschi ha espresso la preferenza di tornare a giocare all’ala dopo l’esperimento estivo da centrale.

I nomi per la mediana e le trattative in attacco

Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, non sono ancora filtrati i nomi dei profili Under. Tuttavia, per la mediana resta caldo il nome di Michel Adopo (26 anni). Con il calciatore c’è già un accordo di massima per un contratto fino al 2030 con opzione al 2031, sulla base di circa 800mila euro a stagione, ma si attende ancora di raggiungere l’intesa tra Bologna e Cagliari.

Sulle corsie esterne d’attacco, la dirigenza rossoblù ha sondato nelle ultime 48 ore due profili Under per la fascia sinistra: torna in auge Rocco Vata (21 anni, ex Celtic seguito già nel 2024) e si valuta Othmane Maamma (20 anni), entrambi classe 2005 e di proprietà del Watford, club con cui è stato recentemente chiuso l’affare Ravaglia.

Nel frattempo, a Firenze sono arrivati gli agenti di Albert Gudmundsson (29 anni) per confrontarsi sul futuro con la Fiorentina: la Viola non ritiene l’islandese incedibile ed è pronta a impostare un prestito con diritto di riscatto tra i 10 e i 15 milioni. Sebbene il giocatore non sia ancora del tutto convinto di lasciare Firenze, per il Bologna rappresenta un’opportunità concreta.

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