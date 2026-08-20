Calciomercato Bologna, si tratta per Gassama: ecco le cifre

La tratta che conduce il Bologna ad un nuovo centrale continua a far fiorire nomi in questa sessione di calciomercato. L’ultimo in ordine di tempo è Nathan Gassama, già noto nei giorni scorsi tra i profili valutati da Sartori e dal suo staff.



La vera novità in questo senso però ci arriva da Gianluca Di Marzio. Il giornalista esperto di mercato parla infatti di un accordo in dirittura d’arrivo, per il quale è solamente questione di ore o pochi giorni.

Calciomercato Bologna, Gassama verso i rossoblu

La cifra che il giornalista riporta si aggira attorno ai 5 milioni di euro, poi ritoccati da alcuni bonus legati alle prestazioni di squadra e del giocatore. Numeri nettamente inferiori a quanto incassato per la partenza di Jhon Lucumì e che potrebbero far pensare ad un altro colpo in arrivo, non necessariamente in difesa.

Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato molto di un’eventuale trattativa a zero per Francesco Acerbi, centrale svincolato proveniente dall’Inter. Nicolò Schira, invece, riporta un interesse concreto dei rossoblu per Rolando Mandragora, obiettivo della passata stagione evidentemente mai sfiorito.

Cosa porta Gassama?

Alto 192 centimetri, Gassama gioca principalmente come difensore centrale, ma può essere impiegato anche come terzino sinistro. Mancino di piede, ha grandi doti fisiche ed è un rapace nel gioco aereo, ma ama anche allargarsi in costruzione e riempire l’area di rigore. La sua particolarità? L’ottima gestione della gara. In questa stagione, infatti, non è stato mai ammonito con la maglia del Baltika, società per la quale ha anche giocato come mediano.

Insomma, parliamo di un giocatore molto duttile e tutto da scoprire: la curiosità è tanta, sperando che il suo valore si dimostri superiore a quello attribuitogli da Transfermarkt di 1.5 milioni.







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