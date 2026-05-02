Calciomercato Bologna, Il club rossoblù valuta De Rossi in caso di addio di Italiano

Il calciomercato estivo è alle porte e il Bologna inizia a pensare alla costruzione della rosa 2026/27 e ovviamente a chi dovrà prenderne le redini. Il club rossoblù ha manifestato la volontà di proseguire con Vincenzo Italiano anche il prossimo anno. Tuttavia il tecnico di Karlsruhe, con il contratto in scadenza nel 2027, sembra ancora molto titubante e vorrebbe delle garanzie per proseguire in rossoblù un’ulteriore stagione.

Italiano titubante, il Bologna si guarda intorno

Tra le condizioni poste da Italiano per la sua permanenza a Bologna ci sarebbe quella di non indebolire la rosa e quella di limitare le cessioni. I felsinei l’anno prossimo (a meno di miracoli) non disputeranno le competizioni europee, ma il desiderio del tecnico è quello di costruire una squadra competitiva che possa raggiungerne la qualificazione. Inoltre Italiano, a parte le cessioni di Freuler e Lucumi, su cui la società non può fare nulla, non gradirebbe un’ulteriore cessione di un big.

La dirigenza rossoblù dovrà quindi prima capire con il presidente Saputo quale saranno gli obiettivi del Bologna la prossima stagione e quanto denaro verrà dedicato agli investimenti. Nel frattempo, il Bologna inizia a guardarsi intorno per l’eventuale sostituto, al fine di non arrivare impreparati al calciomercato estivo.

Calciomercato Bologna: De Rossi è un obiettivo, ma piace anche a Como, Torino e Fiorentina

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Bologna prima sulle tracce di Grosso, starebbe ora valutando concretamente De Rossi. Il tecnico del Genoa ha un contratto che si rinnoverà automaticamente in caso di salvezza del club genoano, con i rossoblù che vorrebbero blindare il Campione del Mondo 2006 fino al 2028. Tuttavia, nel contratto di De Rossi c’è una clausola che lo può liberare dall’incarico.

DDR è dunque un obiettivo per il calciomercato del Bologna, ma non solo. Il tecnico infatti è seguito da molti club di Serie A tra cui il Torino (piace a Cairo), il Como (se Fabregas andrà in Premier) e la Fiorentina.

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