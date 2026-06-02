Calciomercato Bologna, il Como cerca italiani: piace anche l’obiettivo rossoblù Pirola

Il Como, come noto, cerca calciatori italiani. Le liste della prossima stagione europea impongono un cambio di passo ai lombardi, privi in rosa di calciatori cresciuti nei nostri settori giovanili. Tra gli ultimi nomi emersi c’è anche Lorenzo Pirola, seguito da diversi anni sul calciomercato anche dal Bologna.

Il difensore centrale, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, attualmente gioca all’Olympiacos e piace da tempo a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Tuttavia, non è mai stato approfondito l’argomento trasferimento in rossoblù. Questa primavera il suo nome è tornato in auge per via del sicuro addio di Jhon Lucumí, che con lui condivide la caratteristica di essere mancino.

Il Como e il problema liste

La formazione comasca sta cercando sul mercato almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio di una formazione italiana. Pirola è solo l’ultima soluzione di calciomercato pensata dal Como e che si scontra con il Bologna.

Infatti, i comaschi hanno quasi chiuso per Palacios del Real Madrid Castilla, che piaceva anche ai rossoblù. Ma soprattutto hanno espresso il loro vero e concreto interesse Nicolò Cambiaghi. L’esterno ex Atalanta ed Empoli potrebbe sì lasciare l’Emilia, anche se Domenico Tedesco sembra voler prima valutare in prima persona il talento dell’esterno.

Prezzo e valutazione

I greci dell’Olympiacos lo hanno prelevato nell’estate 2024 dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro. Dopo due annate molto positive e da protagonista il valore è considerevolmente cresciuto. E potrebbe essere disponibile a circa il doppio del prezzo.

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