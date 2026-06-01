Calciomercato Bologna – Al Como interessa Palacios, uno dei tre “attenzionati” dai Rossoblù

Inizia giugno, e questo porta sempre di più il calciomercato all’interno dei discorsi della società, soprattutto a Bologna. Qui, dove sta per arrivare un nuovo tecnico, ma dove certi nomi sono stati segnati sul taccuino di Giovanni Sartori già da qualche settimana. Uno di questi, e non è il solo, è quello di Cesar Palacios, fantasista classe 2004 del Real Madrid Castilla. Proprio per lui il Como, nei discorsi intavolati con il Real per Nico Paz, avrebbe chiesto informazioni sulla disponiiblità di trasferimento nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Bologna: il Como si unisce alla corsa per Palacios

Facciamo qualche passo indietro. Perché spesso, nel calciomercato del Bologna, è opportuno ricostruire i passi fatti dalla dirigenza già tempo prima. Circa un mese fa si era registrato l’interesse dei Rossoblù, soprattutto di Giovanni Sartori, per tre talenti del Real Madrid Castilla, e tra questi figurava anche il nome di Cesar Palacios.

Interessi e discorsi, nel tempo, passati sotto traccia. Magari anche per la volontà dello stesso Bologna, o comunque dei suoi uomini-mercato. Un nome, quello di Cesar Palacios, tornato però oggi alla ribalta direttamente per parola del giornalista probabilmente più conosciuto quando si parla di calciomercato: Fabrizio Romano. Sul proprio canale YouTube, Romano ha annunciato che il Como, nei discorsi con il Real Madrid legati al futuro di Nico Paz, avrebbe chiesto informazioni proprio per Palacios, in vista della prossima stagione.

“Modello Paz” e Champions: il Bologna ci penserà ancora?

D’altronde, come si evince dal titolo di questo paragrafo, il Como ha due argomenti di grande interesse per convincere giocatore e società. Il primo, che è il più importante per il Real Madrid, è la formula utilizzata per l’arrivo di Nico Paz due stagioni fa, e cioè con recompra a vantaggio dei Blancos (e probabilmente a cifre vantaggiose per tutti i coinvolti). La seconda, e questa vale soprattutto per Palacios, è la partecipazione alla prossima Champions League.

Un argomento che il Bologna conosce bene in sede di mercato, visto che soli due anni fa erano proprio i Rossoblù la sorpresa italiana in Champions. Se un mese fa era un interesse, un nome sul lungo taccuino di talenti in giro per il mondo di Giovanni Sartori in vista del prossimo calciomercato del Bologna, ora i Rossoblù pensano ancora al classe 2004 spagnolo? Nel caso, c’è una concorrente non di poco conto proprio in Serie A.

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