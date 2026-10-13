Calciomercato Bologna, l’ex obiettivo Comotto ai margini con il Milan: ci sarà un nuovo tentativo?

I giovani vanno fatti giocare. Questa voce si sta diffondendo sempre più energicamente nel panorama sportivo italiano e, nonostante qualche polemica per le difficoltà accusate da Pessina domenica, la città turrita non fa eccezione. Come infatti sanno gli addetti ai lavori, considerare un fallimento un diciottenne che non gioca, o peggio che fa qualche errore, sarebbe esagerato e contribuirebbe a creare difficoltà psicologiche nella testa dei calciatori più inesperti.

Come si fa con una pianta, bisogna dare il giusto tempo e la calma corretta anche allo sviluppo dei talenti, che in Italia ci sono eccome. Due di questi, ad esempio, erano anche stati seguiti nello scorso calciomercato dallo stesso Bologna: stiamo parlando di Alessandro Romano e Christian Comotto. E, se il primo si sta imponendo come certezza e rivelazione ad altri livelli, il secondo sta ancora faticando a trovare minuti e continuità.

Calciomercato Bologna, l’ex obiettivo Comotto ai margini con il Milan

Ne avevamo parlato a più riprese di Christian Comotto, anche perché Sartori stesso si era mobilitato in primavera per visionarlo di persona. Il talento era già seguito da mezza Serie A e, comprensibilmente, il dirigente felsineo voleva superare la concorrenza di Parma, Genoa e Juventus, che avrebbe addirittura scelto di acquistarlo. Parola del giornalista Daniele Longo, inviato a Milano di Radio Sportiva.

Oggi, però, la storia ci racconta di un Comotto diverso. Nonostante i dieci milioni di valore e il contratto quinquennale, Amorim ha scelto di non puntare su di lui. Lo riportano molte voci, ma soprattutto parla in maniera eloquente il suo impiego. Infatti, dopo quasi due mesi di campionato il classe 2008 si ritrova senza neppure un minuto passato in campo. E questa volta sì, sembra pronto a partire.

E i rossoblu?

Il Bologna, intanto, potrebbe verosimilmente studiare la situazione da lontano, magari sperando che si crei una situazione favorevole. Come accadde l’anno scorso con Rowe, per intenderci, quando la dirigenza operò un blitz a sorpresa dopo che l’inglese era finito fuori rosa.

Le circostanze, chiaramente, sono molto diverse. Ma non è da scartare l’ipotesi che il Bologna cerchi l’ennesimo centrocampista ex Milan, come Pobega e Poli prima di lui, magari in prestito con diritto di riscatto, per rinfoltire il centrocampo di Palladino.

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