Calciomercato Bologna, contatti con la Lazio per Provedel

Nell’ormai prossima finestra di calciomercato estiva, il Bologna sarà chiamato a riflettere sulla situazione fra i pali. Skorupski, Ravaglia e Pessina: il futuro di uno (o più) dei tre portieri potrebbe essere lontano da Casteldebole, motivo per cui la società rossoblù valuta alcuni profili sul mercato.

In cima alla lista c’è Wladimiro Falcone, ma secondo Nicolò Schira (profilo X) ci sarebbe un altro nome sul tavolo: Ivan Provedel. Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, Bologna e Inter avrebbero chiesto maggior informazioni alla Lazio in merito all’estremo difensore, che potrebbe lasciare il club della capitale nella prossima finestra estiva.

Calciomercato Bologna: idea Provedel della Lazio

L’idea della società rossoblù è quella di inserire in rosa un portiere in grado di giocarsi fin da subito il posto da titolare. Ecco perché il nome di Ivan Provedel: un metro e novantaquattro di esperienza e affidabilità, che dall’estate 2022 custodisce i pali della Lazio. Il 32enne è stato uno dei punti fermi di Maurizio Sarri in questa stagione, almeno fino al problema alla spalla che ne ha rallentato il percorso.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027, ma il suo futuro dipenderà anche dal destino dello stesso allenatore: un eventuale cambio in panchina, infatti, potrebbe alterare le gerarchie del club biancoceleste. Secondo Tuttomercatoweb, anche la crescita del giovane Motta starebbe influenzando le riflessioni della società e Mandas potrebbe ritornare alla base dopo l’esperienza al Bournemouth, motivo per cui il rinnovo di Ivan Provedel risulta ad oggi piuttosto complicato.

L’ostacolo dell’ingaggio: cifre fuori budget per il Bologna

Al Bologna piace, ma l’eventuale operazione è resa complicata dall’ingaggio del portiere: 3,7 milioni di euro a stagione alla Lazio, cifre troppo alte per il tetto fissato dal club rossoblù. Un aspetto che potrebbe orientare il Bologna verso soluzioni più sostenibili, proprio come Falcone, portiere del Lecce in scadenza a giugno 2028.

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