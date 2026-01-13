Calciomercato Bologna, continuano i dialoghi con la Fiorentina per Fabbian e Fazzini: la situazione

Il Bologna lavora su più tavoli sul calciomercato. Al di là del tema difensore centrale che, comunque resta centrale nelle trattative rossoblù, c’è una questione legata al reparto di centrocampo. L’addio di Fabbian infatti sembra sempre più probabile, ma la destinazione continua a essere un’incognita.

Lazio, Fiorentina, Bournemouth finora si sono fatte avanti chiedendo il centrocampista di Camposampiero, ma nessuna ha fatto il passo decisivo. Chi si è spinta un po’ oltre è la Lazio formulando anche un’offerta di acquisto per il centrocampista classe 2003, ma non abbastanza consistente da convincere il Bologna. La valutazione rossoblù resta di almeno 15 milioni.

Il calciomercato della Fiorentina

Come noto, quindi, anche la Fiorentina è interessata a Fabbian in questo calciomercato invernale. Il club viola cerca rinforzi per rimediare a una situazione di classifica davvero complicata e per inseguire una salvezza che, allo stato attuale delle cose, è davvero complicata.

La Fiorentina, in attesa di accogliere Fabio Paratici come nuovo direttore dell’area sportiva, sta facendo un mercato molto sostanzioso. Sono già tre i rinforzi: Manor Salomon e Marco Brescianini, che hanno già giocato, e Jack Harrison è in arrivo. Tutti giocatori in grado di giocare sugli esterni o sulla trequarti.

Così come anche Fabbian che andrebbe a rinforzare ulteriormente quel settore.

Bologna, occhi su Fazzini

In questa situazione e con l’inserimento di Fabbian, qualcuno dei giocatori già presenti in rosa e che occuperebbero quella zona, dovrebbe lasciare la Viola. L’individuo numero sembra essere Jacopo Fazzini. L’ex Empoli piace da tempo al Bologna e ora c’è la possibilità di arrivare a un accordo per portarlo sotto le Due Torri.

Dialogo aperto

Rossoblù e viola stanno dialogando in questi giorni e in queste ore per trovare una soluzione che accontenti tutti. L’ipotesi è che Fabbian e Fazzini si scambino le squadre in questo calciomercato, il primo alla Fiorentina, il secondo al Bologna. Ma la vera domanda è come?

La trattativa si farà proprio su questi termini. Ci sarà quindi da capire se sarà un semplice scambio di prestiti fino a fine stagioni. Oppure se verranno introdotte delle opzioni di riscatto. Più difficile immaginare uno scambio di cartellini a titolo definitivo, vista la probabile differenza di vedute sulla valutazione dei due calciatori.

