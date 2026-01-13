Calciomercato Bologna – Freytes in vantaggio su Helland, non si esclude un doppio colpo (Stadio)

Lo stop di Lucumí potrebbe non aver cambiato i piani della dirigenza del Bologna per quanto riguarda i movimenti in difesa, ma sicuramente ha cambiato le tempistiche. Se prima Italiano si sarebbe accontentato di una trattativa condotta con ratio e pazienza per assicurarsi un nuovo difensore centrale, alla notizia dello stop del colombiano la fretta è sopraggiunta nella testa del tecnico.

Questo è stato il topic del vertice tenutosi ieri a Casteldebole fra l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, e i responsabili dell’Area Tecnica, Marco Di Vaio e Claudio Sartori. La domanda è sempre quella da qualche giorno: Juan Pablo Freytes o Eivind Helland? E perché non entrambi? Forse non in questa sessione di mercato, ma la volontà di regalare a Italiano un difensore futuribile da affiancare a uno già pronto persiste, visto il mancato investimento per la retroguardia in estate.

Calciomercato Bologna: Freytes in vantaggio su Helland

Per una questione economica, al momento, rimane improbabile un doppio acquisto in difesa per il Bologna – a meno di un’uscita a sorpresa in questa sessione di calciomercato. Chiamati a una scelta, dunque, l’argentino si troverebbe sopra al norvegese nella lista della società per tre motivi. È mancino come Jhon; ha già un accordo sui termini contrattuali con il club rossoblù; avendo concluso il campionato meno di un mese fa, offre una condizione fisica migliore rispetto a Helland, che dovrebbe affrontare un periodo di adattamento più lungo vista la giovane età – classe 2005 – e la minor esperienza internazionale.

Freytes, a differenza sua, sarebbe pronto a viaggiare verso le Due Torri. Anche se mancano da limare gli ultimi dettagli con il Palmeiras, la volontà del giocatore rimane quella di trasferirsi in Italia, e Italiano è pronto ad accoglierlo.

Fonte – Claudio Beneforti, Stadio

