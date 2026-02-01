Calciomercato Bologna: Dallinga resta in rossoblù

La notizia (anche abbastanza prevedibile), dopo la partenza di Immobile in direzione Parigi, è che Dallinga rimarrà alla corte di Vincenzo Italiano, almeno fino a giugno. In estate ci sarà tempo per le valutazioni di questi due anni in rossoblù, che finora -per amor di cronaca- non hanno scaldato né gli animi, né le mani per gli applausi. Il Bologna ha rispedito al mittente le proposte di prestito con diritto o senza, pervenute da Lione, Fenerbahce e Valencia. La dirigenza e l’allenatore hanno deciso di puntare sull’attaccante olandese, che si giocherà il posto con Castro da qui al termine della stagione sportiva.

Dallinga e gli altri intrighi di mercato

L’incontro di mercato ha visto protagonista Italiano, che non vorrebbe un ulteriore investimento in attacco. In caso di problemi con il reparto avanzato, ha fatto intendere che rilancerebbe Odgaard nel ruolo di centravanti. Tuttavia, il profilo che fa al caso del gioco di Italiano e del suo Bologna, è una pedina duttile. Un’ala che all’occorrenza possa agire da trequartista o un centrocampista offensivo che possa interpretare più ruoli. Il Cagliari ha offerto Luvumbo per arrivare a Dominguez. Il talentuoso argentino piace anche al Parma che potrebbe lasciar partire Oristanio oppure Ondrejka. Italiano ha però tolto virtualmente dal mercato Dominguez, alla vigilia di Bologna-Celtic, spendendo per il ragazzo delle belle parole.

Se Dallinga non parte da Bologna, non farà la rotta inversa Lucas Beltran: per l’ex Fiorentina si era prospettato un ritorno in Italia, in virtù dello scambio di prestiti con il Valencia. Un profilo che piace è quello di Tijjani Noslin: per il calciatore olandese classe 1999, Lotito chiede 20 milioni di euro ed un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. Una cifra alta che al momento non ha scaldato le squadre interessate. Tra queste il Bologna, che preferirebbe un prestito secco o con diritto, così da poter gestire la situazione in estate e capire se affondare con l’investimento o privarsene.

Nel frattempo il vecchio pallino del Velez, Maher Carrizo, è pronto a sbarcare dall’Argentina all’Ajax. Kjaergaard del Salisburgo sembra irraggiungibile visto che gli austriaci non aprono al prestito. Fazzini potrebbe ritornare un nome forte in questi ultimi giorni di mercato, perché il calciatore piace a mister Italiano, ma è pur vero che l’incontro di mercato ha fatto intendere che il Bologna cercherà giocatori più offensivi del ragazzo originario di Massa.

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook