Calciomercato Bologna – De Roon ha scelto la Roma, i felsinei virano su Magassa del West Ham

Negli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato, il Bologna ha dovuto depennare il nome di Marten De Roon dalla lista dei possibili obiettivi per il reparto difensivo: il 35enne olandese ha infatti deciso di lasciare l’Atalanta dopo nove anni e di passare alla Roma di Gian Piero Gasperini (il quale fu suo allenatore proprio alla Dea). Gli uomini dell’area tecnica rossoblù, però, stanno già guardando altrove.

Calciomercato Bologna – De Roon segue Gasperini, i felsinei mettono gli occhi sul talento del West Ham Magassa

Mentre la squadra di Tedesco si sta preparando per l’impegnativa trasferta di questa sera a Bergamo, Giovanni Sartori e compagni stanno continuando a lavorare per portare a Bologna gli ultimi innesti. Dopo il naufragio dell’affare De Roon, proposto dall’Atalanta come parte della trattativa per Jonathan Rowe, ecco però che la dirigenza rossoblù ha identificato un altro possibile nome per la propria difesa (che negli scorsi si è comunque arricchita grazie all’arrivo del belga Arthur Theate).

Come riportato da Marcello Giordano nel numero odierno del quotidiano Il Resto del Carlino, il nuovo obiettivo risponde al nome di Soungoutou Magassa, giovane e talentuoso difensore francese in forze al West Ham. Il classe 2002, che può anche vantare varie presenze con le Nazionali giovanili francesi e con la Francia olimpica, potrebbe lasciare il club londinese dopo la retrocessione dalla Premier League alla Championship. Il 22enne, però, piace anche a Marsiglia, Lille, Lione, Lipsia, Eintracht Francoforte, Siviglia e Crystal Palace.

Nel frattempo il Bologna ha sondato il terreno per Adopo del Cagliari (dichiarato incedibile da Pisacane) e per Frendrup del Genoa, ma il Grifone non sembra intenzionato a cedere il 25enne danese. Dal canto loro i liguri hanno espresso interesse proprio per un altro danese in forze allo stesso Bologna, ovvero Jens Odgaard (che in precedenza era finito anche nel mirino di Torino e Lazio). Quest’ultimo, però, potrebbe riconquistare spazio con il neo-mister Domenico Tedesco, che potrebbe utilizzarlo come mezzala o trequartista.

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