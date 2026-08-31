Verso Atalanta-Bologna, il nuovo arrivato Theate dal primo minuto

Dopo l’esordio casalingo perso 0-1 contro la Lazio, ecco che il Bologna torna in campo per sfidare l’Atalanta di Maurizio Sarri nel posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A: il big match andrà in scena questa sera alla New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio previsto per le 20:45. Nel frattempo, mister Domenico Tedesco dovrà stabilire a chi affidare la maglia da titolare per la partita di questa sera.

Le possibili formazioni di Atalanta-Bologna: Theate verso la maglia da titolare, a centrocampo ballottaggio tra Pobega e Moro. Assente Rowe

La novità principale riguarda l’arrivo (anzi, il ritorno) di Arthur Theate, difensore centrale classe 2000 che pochi giorni fa è sbarcato sotto le Due Torri dall’Eintracht Francoforte. Il belga è tornato così a vestire i colori rossoblù a distanza di quattro anni dall’ultima volta (ovvero dalla stagione 2021-2022). Che sia proprio Theate a ereditare il posto al centro della difesa che fu di Jhon Lucumí? Come scrive Stefano Brunetti sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, infatti, il belga potrebbe scendere in campo titolare già stasera in Atalanta-Bologna.

Al suo fianco, con ogni probabilità, il norvegese Torbjørn Heggem, anche se pure Casale è tornato disponibile dopo un problema fisico. Miranda e uno tra Zortea e Holm (con l’ex Cagliari avvantaggiato sullo svedese) andranno a completare il reparto difensivo che dovrà vedersela con uno degli attacchi più temibili del nostro campionato.

A centrocampo, vista l’assenza per infortunio di Oussama El Azzouzi, assisteremo al ballottaggio tra Moro e Pobega, uno dei quali andrà ad affiancare Ferguson e Odgaard. In attacco, invece, mancherà Rowe, che potrebbe partire proprio in direzione Bergamo: l’inglese non è tra i convocati. A sinistra, dunque, la maglia da titolare è per Cambiaghi, mentre a destra Bernardeschi appare avvantaggiato su Orsolini. Lo stesso vale per Piccoli, che potrebbe essere preferito a Dovbyk e dovrebbe quindi partire dal primo minuto.

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