Calciomercato Bologna, De Rossi allontana i rumors: «Voglio restare al Genoa, ma non faccio promesse»

De Rossi è uno degli allenatori più chiacchierati della stagione. Il suo ottimo subentro in panchina a Patrick Vieira a inizio stagione ha portato il Genoa alla salvezza. Motivo per cui sia Bologna che, soprattutto, Fiorentina hanno inserito De Rossi nella lista dei loro candidati alla guida tecnica.

La Fiorentina lascerà andare via sicuramente Paolo Vanoli, con tanti ringraziamenti per aver portato in salvo una barca che rischiava seriamente di affondare. Il Bologna, invece, deve ancora decidere insieme a mister Italiano che cosa ne sarà del restante anno di contratto assieme.

De Rossi, voglia di Genoa

Incalzato sul futuro, ieri, De Rossi dopo la gara tra Fiorentina e Genoa finita 0-0, che ha dato la matematica certezza alla viola di essere ancora in Serie A ha allontanato le voci su un addio al Grifone. Il tecnico romano lo ha detto chiaramente: «Vorrei restare qua».

A supporto di questa sua affermazione l’ex Roma e SPAL ha aggiunto: «Io vorrei portare il Genoa in Europa. Il futuro non lo conosco e non voglio fare promesse a chi mi sta dando tutto come i tifosi e questa squadra. Ma se non volessi rimanere qui e crescere non parlerei costantemente con la società».

Un discorso molto chiaro che per il momento allontana qualsiasi possibilità di addio.

Fiorentina e Bologna sugli stessi nomi

Sulla questione panchina del futuro, comunque, i viola sono ovviamente avvantaggiati rispetto ai rossoblù visto che ha la certezza di non proseguire con Vanoli, non fosse altro che il contratto dell’ex Torino andrà in scadenza.

Motivo per cui, probabilmente, Fabio Paratici si sta muovendo con mani più libere rispetto a Sartori e Di Vaio sul mercato allenatori. Quel che è chiaro è che Bologna e Fiorentina si stanno muovendo sugli stessi nomi, Grosso e De Rossi in prima linea per entrambi i club. Poi si vedrà.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook