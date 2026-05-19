Calciomercato Bologna, De Silvestri verso il rinnovo: settima stagione in rossoblù per il “Sindaco”

Il Bologna e Lorenzo De Silvestri sembrano pronti a proseguire insieme anche nella prossima stagione. Si avvicina, infatti, il momento decisivo per discutere il rinnovo del contratto del terzino rossoblù, in scadenza a fine anno, ma le sensazioni che arrivano dall’ambiente felsineo sono positive.

Da quattro stagioni il copione si ripete: incontro tra società e giocatore, confronto sul futuro e, infine, la fumata bianca. Anche questa volta le premesse portano nella stessa direzione. Il Bologna considera De Silvestri una figura importante all’interno dello spogliatoio, mentre il difensore continua a dimostrare voglia di giocare e di restare protagonista dentro il rettangolo verde.

Leader dentro e fuori dal campo

Sabato prossimo, nel giorno della sfida contro l’Inter, De Silvestri compirà 38 anni. Un traguardo significativo per un calciatore che sotto le Due Torri ha trovato una seconda giovinezza, diventando negli anni uno dei leader più apprezzati dal gruppo e dai tifosi.

Il soprannome di “Sindaco” racconta bene il suo peso specifico nello spogliatoio: esperienza, equilibrio e capacità di fare da guida ai più giovani. Qualità che il Bologna ritiene ancora preziose, soprattutto in una stagione che potrebbe portare importanti cambiamenti nella rosa.

Ipotesi nuovo ruolo per il futuro

In caso di rinnovo, il club starebbe valutando una gestione differente del ruolo sulla fascia destra. L’idea sarebbe quella di confermare De Silvestri non solo come alternativa in campo, ma anche come figura sempre più vicina allo staff tecnico, in una sorta di doppio incarico tra giocatore e collaboratore.

Uno scenario già intravisto negli ultimi anni e che potrebbe diventare più concreto in futuro. Al momento, però, la priorità resta il prolungamento annuale del contratto vista la scadenza imminente. All’interno del mondo Bologna c’è una convinzione condivisa: l’esperienza e il carisma di De Silvestri possono ancora essere utili alla causa rossoblù.

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