Calciomercato Bologna, Rinnovo vicino per De Silvestri

Manca poco all’inizio del calciomercato estivo, ma prima, il Bologna si prepara ad affrontare gli ultimi due ostacoli di una stagione fatta di alti e bassi. Il club rossoblù, che dopo la vittoria contro il Napoli ha riacciuffato l’ottavo posto, non ha del tutto abbandonato le speranze di scalzare l’Atalanta dalla settima posizione per sottrarle la qualificazione in Conference League. Servirebbe un miracolo certo, e il Bologna dovrebbe necessariamente vincere contro la Dea e contro l’Inter, ma sulla carta l’impresa non è ancora impossibile.

Calciomercato Bologna: Il club vorrebbe De Silvestri in rossoblù anche la prossima stagione

Mentre i rossoblù continuano dunque la preparazione per la trasferta di domenica, la dirigenza è già proiettata al calciomercato estivo. In particolare, il primo obiettivo del club è pensare alla questioni rinnovi. Sono diversi i giocatori il cui contratto è prossimo alla scadenza e, tra questi, c’è quello del capitano Lorenzo De Silvestri.

L’accordo tra De Silvestri e il Bologna è in scadenza a giugno, tuttavia, come riportato questa mattina da Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport, il club vorrebbe proporre al numero 29 un prolungamento di un’ulteriore stagione. Nonostante dall’inizio dell’anno Lollo abbia collezionato solo 11 presenze per un totale di 425 minuti giocati infatti, il club è consapevole che l’importanza del “Sindaco” va ben oltre il campo.

De Silvestri, il collante del gruppo Bologna

Lorenzo De Silvestri è infatti il collante all’interno del gruppo. Il veterano per eccellenza che riesce a unire i più anziani e i più giovani, e colui che più di tutti riesce a dare supporto ai nuovi arrivati. Proprio di questo aspetto, De Silvestri aveva parlato al podcast di Macron Campus Talks qualche giorno fa.

«Il club investe molto nei ragazzi giovani dall’estero e quindi ho pensato: come faccio a far apprezzare subito la città? – ha detto De Silvestri – come faccio a fargli capire subito l’obiettivo del club? E mi sono risposto: mi devo inventare qualcosa. Quindi spesso li porto in giro, gli faccio capire quali sono i ristoranti dove andare, quali sono le cose più belle da vedere, perché penso che poi così possono anche performare prima in campo, meglio in campo e si possono adattare subito. In questi anni ha portato i frutti»

Insomma, parole da vero capitano che fanno capire quanto De Silvestri tenga al Bologna e alla città felsinea: un amore, del resto, del tutto corrisposto.

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