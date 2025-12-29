La sfida col Sassuolo, terminata con un salomonico pareggio, porta con sé qualche piccola grande consapevolezza in vista della sessione di calciomercato che il Bologna si prepara ad affrontare. Il focus principale resta trovare un difensore, tesi rafforzata dalla gara opaca di Lucumi, autore di una prova frettolosa e ricca di errori che ultimamente la piazza bolognese aveva dimenticato. E anche Vitik, anche se con l’attenuante che per lui era la partita del rientro, non è stato autore di una prova esattamente indimenticabile.

Calciomercato Bologna – I nomi

Insomma, sì, a Milano tornerà Heggem, lui che di straordinari ne aveva dovuti fare quando Lucumi era fuori per il fastidio al ginocchio e la coppia Casale-Vitik indisponibile. E quindi caccia al difensore sia, con il calciomercato che, si sa, porta con sé fiumi di nomi e ipotesi. Al momento il Bologna ha sul taccuino un paio di giocatori: Diego Coppola, per esempio, del Brighton. Più gregario, che protagonista, l’Italia potrebbe portargli più fortune, visto che su di lui oltre al Bfc si sono mosse anche Roma, Juve e Atalanta. 10-12 milioni, realisticamente, per portarlo tra le proprie file, dato che il Brighton non vorrà andare in perdita rispetto all’acquisto estivo dal Verona.

Un altro profilo che non dispiace in casa rossoblù è quello dell’argentino Juan Pablo Freytes, venticinquenne mancino della Fluminense, che potrebbe inserirsi in un affare tra gli 8 e i 10 milioni. Poi anche il più volte citato Fedde Leysen, dell’Union Saint Gilloise, per il quale la squadra chiede la bellezza di 15 milioni, visto che si trova ancora in corsa Champions. E infine ecco anche David Ricardo, ventiduenne del Botafogo, di un prezzo che si aggira tra i 6 e gli 8 milioni.

Obiettivi

La filosofia del Bologna in questo calciomercato sarà quella di allungare la rosa, senza andare a scambiare pedine. Unico punto interrogativo è Casale, che con 3 infortuni all’attivo in questa stagione potrebbe chiedere al club di andare a giocare altrove, portando potenzialmente a due gli arrivi in casa rossoblù in gennaio, sempre che capiti l’occasione giusta.

Anche sul mercato italiano il Bologna continua a tenere gli occhi aperti: la Roma potrebbe mandare sul mercato il ventiduenne Ghilardi, del quale Gasperini non è esattamente convinto. Ma il centrale è la vera priorità, con Lucumi che al rinnovo non ha ancora aperto e sarebbe destinato alla cessione in estate. Per evitare di perderlo a parametro zero, il Bologna deve muoversi in fretta. Coppola, al momento, sembra l’indiziato numero uno in qualità di investimento sul futuro.

