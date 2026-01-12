Calciomercato Bologna – Il caso Lucumi: Casale blindato, Freytes scalpita

Dopo il pareggio sul Lago di Como, il quadro di mercato del Bologna cambia forma e operare nel reparto difensivo diventa sempre più necessario. Anzi, con il senno di poi, gli uomini di mercato avrebbero potuto intervenire prima, senza aspettare l’infortunio di Jhon Lucumi, in particolare per un motivo: con o senza guai fisici, il colombiano risulta sempre meno affidabile.

Calciomercato Bologna – Il nuovo quadro della difesa

Alla luce delle ultime prestazioni e dell’infortunio (di cui c’è ancora da capire l’entità) rimediato sabato pomeriggio dopo aver giocato un primo scampolo di partita contro il Como, l’affidabilità di Lucumi viene messa in seria discussione. Anche al Sinigaglia, due errori molto superficiali hanno rischiato di compromettere la partita, rendendo necessario l’ingresso in campo di Vitik che, probabilmente, sarebbe subentrato anche senza l’infortunio del colombiano. Alla luce di ciò, ecco che ritorna in prima linea Nicolò Casale: il centrale avrebbe dovuto lasciare il posto a un nuovo innesto, ma visto il contesto la sua permanenza ora diventa fondamentale. L’ex Lazio deve essere blindato, a meno che la coppia Sartori-Di Vaio non abbia in mente di mettere a segno un doppio colpo in difesa, soluzione che però pare remota.

Ad ogni modo, un nuovo innesto sbarcherà a Bologna: ora tocca decidere su quale profilo puntare. Da un lato c’è Juan Pablo Freytes, il quale aspetta solo la chiamata finale per salire sull’aereo: il club, infatti, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore sia per quanto riguarda l’ingaggio economico che sulla durata del contratto. Dall’altro lato sorge l’idea di un profilo più giovane, di prospettiva, che sul piano fisico sarebbe pronto dal giorno zero. Perché se è vero che Freytes ha esperienza, è vero anche che, una volta arrivato a Bologna, avrebbe bisogno di qualche settimana per rientrare in condizione.

Pista Massolin: Sartori a Padova per studiarlo

Nel frattempo, gli uomini di mercato del Bologna non si fermano: mentre Di vaio seguiva Fiorentina-Milan dalla tribuna del Franchi, Sartori si è diretto a Padova per studiare Yanis Massolin, giovane centrocampista-trequartista del Modena. Ventitreenne francese, altro 197 centimetri, sta attirando su di sé gli occhi di diversi club, tra cui proprio il Bologna.

