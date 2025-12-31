Calciomercato Bologna – Obiettivo difesa: Freytes resta in pole, si raffreddano altre piste (Corriere di Bologna)

Il Bologna si prepara a un inizio d’anno tutt’altro che tranquillo sul fronte calciomercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. La trattativa che potrebbe portare sotto le Due Torri Juan Pablo Freytes è entrata nella sua fase più delicata: mancano ancora alcuni dettagli economici, ma il traguardo sembra sempre più vicino.

Freytes e il Bologna, l’andamento della trattativa di calciomercato

Il centrale argentino del Fluminense, che compirà 26 anni a gennaio, è diventato la prima scelta per rinforzare il reparto arretrato di Vincenzo Italiano. Dopo una proposta iniziale da circa 5 milioni di euro, respinta dal club brasiliano, i dialoghi si sono intensificati e le parti hanno progressivamente ridotto le distanze. Una dinamica tipica delle trattative condotte da Giovanni Sartori, soprattutto quando coinvolgono società sudamericane abituate a negoziare ogni aspetto fino all’ultimo.

Con il giocatore l’intesa è già stata trovata; resta da definire l’accordo tra i club, lavorando su bonus e struttura complessiva dell’operazione. La distanza economica tra Bologna e Fluminense è ormai minima, inferiore al milione di euro. Il club brasiliano, però, vuole incassare il più possibile perché dovrà versare il 30% della somma all’Alianza Lima. Un ultimo aumento dell’offerta potrebbe quindi chiudere l’affare e regalare a Italiano un nuovo difensore, protagonista anche nell’ultimo Mondiale per club.

Leysen si allontana, spuntano nuovi nomi a centrocampo

L’avvicinamento a Freytes ha inevitabilmente raffreddato altre piste, in particolare quella che portava a Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise. Le elevate richieste del club belga, vicine ai 15 milioni di euro, e le tempistiche legate al cammino europeo della squadra rendono l’operazione complicata, se non impraticabile nel breve periodo.

Intanto il Bologna osserva anche il centrocampo. Le condizioni fisiche di Freuler e Ferguson tengono la dirigenza in una fase di attesa, mentre Sulemana continua a restare ai margini. Tra i profili seguiti c’è Alex Amorim, classe 2005 dell’Alverca: brasiliano di Fortaleza, valutato intorno ai 6 milioni, è seguito da Sporting, Benfica, Milan e City Group, oltre agli scout rossoblù.

Esterni offensivi e lavoro sul campo: gennaio intenso

Sul fronte offensivo piace molto Santino Andino, esterno argentino del Godoy Cruz nato nel 2005. Sembrava destinato al River Plate, ma il cambio di agenzia ha riaperto le porte a un possibile trasferimento in Europa. Non è escluso che proprio il club di Buenos Aires possa tornare a guardare in casa Bologna, con Benjamin Dominguez tra i profili monitorati.

Nel frattempo la squadra è tornata ad allenarsi a Casteldebole per prepararsi a una settimana ad alta intensità, con gli impegni contro Inter, Atalanta e Como. A chiudere c’è l’amichevole in programma al Galli contro il Lentigione. L’osservato speciale sarà Ciro Immobile: come ammesso da Vincenzo Italiano, l’attaccante ha bisogno di accumulare minuti e condizione, in vista di un gennaio ricco di partite ufficiali, dove il ritmo sarà fondamentale.

Fonte: Alessandro Mossini, Corriere di Bologna

