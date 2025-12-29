Calciomercato Bologna – Freytes, dal Brasile arriva il no all’offerta del Bologna

Il Bologna continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare un reparto difensivo che nelle ultime settimane ha vissuto momenti di evidente emergenza. Le difficoltà numeriche e gli adattamenti forzati hanno hanno spinto inevitabilmente la dirigenza rossoblù ad accelerare le operazioni. Così si arriva all’operazione di calciomercato che negli ultimi giorni si sta intensificando maggiormente. Dopo i primi segnali incoraggianti e una trattativa che sembrava ormai indirizzata, la pista che porta a Juan Pablo Freytes ha registrato una prima e forte frenata. Dal Brasile, infatti, arrivano aggiornamenti che complicano l’operazione.

Offerta respinta dal Fluminense

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio riferibile a fonti brasiliane, il Bologna ha presentato una prima offerta da 5 milioni di euro al Fluminense per il centrale argentino classe 2000. La proposta è stata respinta dal club, che non considera congrua la cifra avanzata dalla dirigenza rossoblù. Un passo indietro rispetto alle sensazioni dei giorni precedenti, quando l’affare sembrava avviato verso un’imminente conclusione.

La posizione del Bologna e il profilo di Freytes in questa finestra di Calciomercato

Nonostante il rifiuto, i contatti tra le parti restano aperti e il Fluminense sarebbe disposto a tornare a dialogare in attesa di un’ulteriore proposta. Freytes rimane uno dei primi obiettivi della finestra di calciomercato invernale del Bologna per rinforzare il pacchetto arretrato: un profilo seguito da tempo e ritenuto adatto per età, caratteristiche e margini di crescita. Per il difensore argentino, protagonista anche al Mondiale per Club con un gol contro l’Ulsan, servirà un nuovo sforzo per avvicinare la fumata bianca.

