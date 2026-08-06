Calciomercato Bologna – Dominguez nel mirino del Boca, Kusic obiettivo per il futuro

Il calciomercato del Bologna entra in una fase decisiva, con diverse operazioni che potrebbero cambiare il volto della rosa rossoblù nelle prossime settimane. Al centro dell’attenzione c’è Benjamin Dominguez, seguito con interesse dal Boca Juniors, che starebbe monitorando la situazione dell’esterno argentino.

La possibile trattativa si inserisce in un intreccio di mercato che coinvolge anche il Napoli, impegnato a definire il trasferimento di Noa Lang all’Ajax e a definire, successivamente, l’acquisto di Exequiel Zeballos proprio dal Boca (attaccante che piace anche al Celta Vigo) e che libererebbe il posto proprio per Dominguez.

Un vero effetto domino che potrebbe influenzare direttamente le strategie del Bologna.

Casteldebole aspetta una decisione

In casa rossoblù, però, nessuna scelta definitiva è stata ancora presa. A Casteldebole si continua a puntare sulla duttilità di Odgaard, mentre la dirigenza vuole prima capire se la cessione di Dominguez si concretizzerà. Solo in caso di partenza dell’argentino potrebbe infatti aprirsi uno spazio per l’arrivo di un nuovo centrocampista.

La decisione finale verrà presa dopo l’amichevole contro il Brighton, appuntamento che permetterà allo staff tecnico di valutare ulteriormente la rosa a disposizione prima di dare il via libera a eventuali operazioni in entrata o in uscita.

Il Bologna guarda anche ai giovani talenti

Parallelamente alle possibili operazioni per la prima squadra, il Bologna continua a investire sui giovani prospetti. Il club sta trattando Luka Kusic, esterno offensivo destro di piede mancino, classe 2008, attualmente in forza al Radomlje. Sul talento sloveno si registra anche l’interesse del Cagliari, segno delle qualità mostrate dal giocatore.

L’eventuale arrivo di Kusic sarebbe però programmato in un’ottica di crescita graduale. Il giovane, infatti, verrebbe inizialmente inserito nella Primavera, con l’obiettivo di maturare prima del possibile salto in prima squadra.

Sempre per il settore giovanile è vicino anche l’approdo del terzino sinistro Edoardo Trifelli, classe 2007, proveniente dalla Serie D e più precisamente dall’Aquila.

Un mercato tra presente e futuro

Il Bologna continua quindi a muoversi su due fronti: da una parte la gestione del futuro di Benjamin Dominguez, il cui destino potrebbe dipendere dagli sviluppi delle trattative tra Boca Juniors e Napoli; dall’altra la ricerca di giovani di prospettiva come Luka Kusic ed Edoardo Trifelli, confermando una strategia orientata sia alla competitività immediata sia alla costruzione del futuro.

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