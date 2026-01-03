Calciomercato Bologna – Dominguez, contatti con la Fiorentina

Il calciomercato invernale ha ufficialmente aperto i battenti, ma a Casteldebole per il Bologna la linea resta improntata alla prudenza. La posizione della dirigenza è che senza uscite, non ci saranno entrate. Un principio ribadito anche alla vigilia della sfida con l’Inter, ma che potrebbe essere messo alla prova da un calendario particolarmente fitto. Otto partite in poco più di tre settimane sono un banco di prova piuttosto complicato, soprattutto per una squadra che deve fare i conti ancora con diversi infortuni.

Calciomercato Bologna – Dominguez al centro delle manovre: contatto con la Fiorentina

Capitolo Benja Dominguez. Nelle ultime settimane l’agente del giocatore ha sondato diversi mercati per valutare eventuali opportunità. I contatti si sono sviluppati su più fronti: in Argentina con River Plate e Talleres, in Francia con il Lione e, nelle ultime ore, anche in Italia.

È infatti emersa una chiacchierata con l’area tecnica della Fiorentina secondo Marcello Giordano de Il Resto del Carlino, utile a capire se il profilo dell’argentino possa rientrare nei piani di un club che sta ridisegnando il proprio assetto offensivo. L’arrivo a Firenze dell’esterno israeliano Salomon va proprio in questa direzione e suggerisce la volontà viola di strutturare un attacco a tre basato su esterni offensivi puri.

Il Bologna, però, non intende privarsi di Dominguez senza avere in mano una soluzione alternativa. Anche perché l’assenza prolungata di Bernardeschi, fermo per almeno un mese e mezzo, riduce ulteriormente le opzioni sulle corsie. Ogni eventuale uscita, dunque, sarà subordinata all’arrivo di un sostituto immediato.

Kostic osservato speciale, ritorna l’idea Pongracic

Nel quadro delle possibili alternative, la dirigenza rossoblù ha avuto contatti con Fali Ramadani per discutere del giovane Bogdan Kostic. Classe 2006, di proprietà del Partizan Belgrado, l’esterno ha già messo insieme numeri interessanti nella prima parte di stagione, con presenze anche in Conference League. Un profilo di prospettiva, valutato come possibile investimento in caso di movimenti nel reparto offensivo.

Fronte difesa, il Bologna continua a monitorare la situazione legata a Juan Pablo Freytes, centrale mancino argentino del Fluminense. I contatti tra i club ci sono stati, ma al momento la distanza economica resta significativa: il club brasiliano valuta il giocatore 8-9 milioni di euro, mentre la proposta rossoblù non andrebbe oltre quota 5. Una forbice che, per ora, tiene la trattativa in stand-by.

Proprio sul tema del difensore centrale si inserisce la proposta di Marin Pongracic. Il croato, oggi alla Fiorentina, era stato seguito dal Bologna già nell’estate 2024, prima del suo trasferimento a Firenze per circa 15 milioni. Oggi, con una valutazione più contenuta intorno ai 7-8 milioni, potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio, soprattutto in vista di un anno che conduce al Mondiale.

