Calciomercato Bologna, alla ricerca del dopo Lucumí: tre i nomi sul tavolo

Il futuro di Jhon Lucumí tiene banco a Casteldebole. Il difensore colombiano è ancora un giocatore del Bologna, ma la società si sta muovendo per non farsi trovare impreparata nel momento in cui dovesse arrivare l’offerta giusta. Il problema, però, è che il calciomercato, per quanto riguarda i centrali difensivi, non offre molte occasioni, ma approfondiamo…

Il profilo ricercato dal Bologna sul calciomercato

L’idea del Bologna non è quella di aggiungere semplicemente un altro centrale, ma di inserire un giocatore con caratteristiche ben precise. Dopo gli arrivi di Torbjørn Heggem, Martin Vitík ed Eivind Helland, la sensazione è che nel reparto manchi ancora un difensore in grado di guidare tutta la linea.

Heggem oggi è una sicurezza, forte anche dell’esperienza maturata con la nazionale norvegese, mentre Helland è considerato un prospetto. Vitík, invece, sembra ancora alle prese con il percorso di adattamento. Nel complesso, però, manca un elemento che unisca personalità, rapidità e qualità nell’impostazione, caratteristiche fondamentali nel sistema di gioco che Domenico Tedesco vuole costruire.

Proprio per questo il profilo ideale ricalca, almeno in parte, quello di Lucumí: un centrale che sa difendere in campo aperto, rompere le linee in conduzione e avviare l’azione dal basso con qualità.

Diego Carlos è la prima opzione

Tra i nomi valutati dalla dirigenza rossoblù, quello che occupa una posizione di primo piano, secondo quanto scritto da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, è Diego Carlos. Il brasiliano, 33 anni, è rientrato al Fenerbahçe dopo il prestito al Como e non sembra rientrare nei piani del club turco.

L’ostacolo principale non riguarda tanto la formula dell’operazione, visto che il Fenerbahçe sarebbe disposto anche a una nuova cessione temporanea, quanto il suo stipendio. L’ingaggio dell’ex Aston Villa supera infatti i tre milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori dai parametri abituali del Bologna.

Per rendere possibile l’affare sarebbe necessario un contributo del club turco al pagamento dell’ingaggio, come già accaduto nella scorsa stagione con il Como.

Kempf e Brassier tra le possibili alternative

Nel caso in cui la pista Diego Carlos dovesse complicarsi, il Bologna sembra aver già individuato altri profili da seguire sul calciomercato. Uno porta a Marc-Oliver Kempf, esperto centrale tedesco del Como, mentre un’altra candidatura è quella di Lilian Brassier, difensore francese del Rennes già seguito attentamente dal Bologna in passato.

Ma finché il futuro di Lucumí non sarà definito, anche quello del suo possibile erede rimane inevitabilmente in sospeso.

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