Calciomercato Bologna, due settimane per completare la rosa: ecco cosa manca

Passato Ferragosto, la Serie A e il relativo mercato vanno verso la vorticosa discesa finale mentre il campionato prende il via con le prime due giornate. Anche per il Bologna quelle che verranno saranno le settimane decisive per il voto al suo calciomercato.

Infatti, il club deve forzatamente concludere al meglio la sua sessione trasferimenti. Le necessità dicono che un acquisto, almeno, andrà concluso. E, forse, almeno un paio di cessioni per dare a mister Tedesco una nuova soluzione in un altro reparto che, a occhio, manca un po’ di qualità dopo gli addii.

Un rinforzo mancino in difesa

Nella giornata di oggi, il Bologna saluterà ufficialmente Jhon Lucumí che passerà alla Juventus, appena completato l’iter delle visite mediche. Un addio che aprirà un buco all’interno della rosa rossoblù, soprattutto a livello di caratteristiche e qualità tecniche in difesa.

Serve assolutamente sostituire il difensore colombiano. E per farlo servirà un centrale mancino (o comunque a suo agio a sinistra) che abbia caratteristiche e qualità simili a quelle dell’ormai ex giocatore del Bologna. Sarà una ricerca molto complicata, ma i profili il club felsineo li ha chiarissimi. Starà a Sartori e Di Vaio centrare le condizioni più convenienti.

A proposito della difesa, attenzione anche all’uscita attesa di Nicolò Casale.

Un arrivo anche a centrocampo

Nella rosa rossoblù non è chiaro se ci sarà davvero un ingresso in mediana, ma sarebbe forse il caso. Il Bologna, in questo calciomercato, ha perso Remo Freuler (prossimo a firmare con l’Olympiacos, dove è arrivato ad Atene) e ha acquisito Mikel Amondarain.

Due giocatori diversi: i rossoblù sono sicuramente più impattanti fisicamente, ma meno qualitativi. E, visto che mister Tedesco ha più volte utilizzato Bernardeschi da mezzala, non è da escludere l’ingresso di un nuovo centrocampista con qualità nei piedi.

D’altronde le voci su Sabitzer qualcosa facevano pensare. In questo senso una cessione come Jens Odgaard non è da escludere. Una decina di milioni potrebbe essere la cifra giusta per dire addio al danese ex Sassuolo e, magari, per finanziare un nuovo arrivo.

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