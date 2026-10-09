Calciomercato Bologna, ecco Darmian: le prossime scelte di Palladino

L’attesa è finita: Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Tanta, tantissima esperienza al servizio di Raffaele Palladino: due finali di Champions, una Europa League, uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italian, una FA Cup, una Coppa di lega inglese e 40 presenze con la maglia della Nazionale.

La necessità di portare Darmian a Bologna fuori dalla finestra di calciomercato è nata dall’infortunio di Emil Holm. Lo svedese è stato operato per la sutura del tendine degli hamstring della coscia destra e i tempi di recupero vanno dai quattro ai sei mesi. Una notizia che ha costretto il club rossoblù a prendere una decisione, ricaduta su Matteo Darmian.

Calciomercato Bologna, Darmian: ecco la “nuova” difesa

Arriva a Bologna per giocarsi il posto con Nadir Zortea a destra. Ma rappresenta una pedina duttile che in questa fase di transizione e passaggio alla difesa a tre può dare un contributo anche da braccetto. Al Via del mare di Lecce, salvo sorprese partirà dalla panchina, con Zorta titolare a destra. Centralmente ci sarà uno tra Helland, Heggem e casale, con Theate a chiudere il terzetto a protezione di Skorupski.

Come scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, tutte le scelte inizieranno a prendere forma nella giornata odierna. Anche perché solo ieri Palladino ha iniziato a lavorare con il gruppo al completo, al netto delle assenze degli infortunati Holm e Odgaard. A proposito del danese, potrebbe tornare a disposizione solo in vista della sfida contro l’Inter.

Verso Lecce-Bologna: come giocheranno i rossoblù?

Ieri sono rientrati gli ultimi nazionali che mancavano all’appello: Ferguson, Happonen, Libra, Mbangula e Vitik. In loro assenza, Palladino ha lavorato sul 3-4-3: ciò significa che in vista di Lecce, Orsolini, Cambiaghi e Bernardeschi corrono in tre per due maglie. Tra i nodi da sciogliere c’è anche quello della mediana: chi affiancherà Ferguson tra Moro e Pobega?

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