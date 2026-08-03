Calciomercato Bologna – Emissari di Sartori in Belgio per la finale di supercoppa tra Club Brugge e Union Saint Gilloise. McAllister o Leysen nel taccuino dei rossoblù?

Venerdì 31 luglio si è giocata la finale di Supercoppa belga tra Brugge e Union Saint Gilloise, vinta da questi ultimi ai calci di rigore. La notizia raccolta nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, è che alla partita erano presenti emissari del Bologna, per seguire da vicino la sfida. Chi potrebbe essere un obiettivo papabile del calciomercato rossoblù? Andiamo per gradi.

Fedde Leysen, difensore centrale in forza all’USG, non ha fatto parte della partita, ma è riconosciuto come uno dei calciatori più apprezzati da Sartori e Di Vaio. L’inizio dell’interesse nei confronti del belga classe 2003 risale a qualche mese fa. Allo stesso modo potrebbe essere stato attenzionato Jorne Spileers, difensore centrale del Brugge classe 2005. Il Bologna farebbe di tutto per tutelarsi nel caso virasse su più obiettivi per dare al casting del reparto arretrato una sua fisionomia. La valutazione di Spileers su Transfermarkt si attesta sui 3 milioni di euro e il contratto del ragazzo scadrà nel 2028.

Un altro giocatore di valore è Kevin McAllister, fratello di Alexis (centrocampista del Liverpool e della nazionale argentina). La valutazione in questo caso è ben più alta (12 mln di euro). Inoltre, McAllister è capitano dell’Union Saint Gilloise, condizione che renderebbe un’ipotetica trattativa più complicata. Per dovere di cronaca al classe 1997 argentino (possiede la cittadinanza italiana) scadrà il contratto tra meno di un anno (con opzione di prolungamento per un ulteriore anno in favore della società).

Il compagno di reparto di McAllister è stato l’inglese Ross Sykes: il gigante nativo di Burnley (2 metri di altezza) è un classe 1999 con la stessa scadenza di contratto del compagno, così come l’opzione di rinnovo. Protagonista della stagione 2025/2026 con l’USG, con presenze da titolare anche in Champions League, il valore dell’inglese si aggira sui 4,5 milioni di euro. Tutti i giocatori sopra menzionati sono di piede destro, tranne Leysen che è mancino.

I ragionamenti sul colpo di calciomercato rossoblù vertono in ottica difensore centrale. Lucumì rientrerà oggi a Casteldebole, verosimilmente per salutare club e compagni da qui a breve. Il difensore colombiano vorrebbe approdare alla Juventus, che nel frattempo gioca al ribasso sul prezzo da destinare al Bologna.

Calciomercato Bologna – Movimenti in difesa

Ci siamo focalizzati sul ruolo difensivo per una motivazione fondamentale: il Bologna ha bisogno, a prescindere dalla partenza di Lucumì, di un difensore. In attacco il tempo ci dirà se i movimenti di calciomercato sono già chiusi. A centrocampo, il Bologna ha in mente altri palcoscenici e luoghi per impostare la campagna acquisti.

Leysen rimane l’obiettivo più sondato e del resto, più credibile. Sul fronte interno, invece, Ilic potrebbe lasciare Bologna ma non l’Emilia-Romagna. Si fa strada l’ipotesi Cesena per il difensore serbo, dove raggiungerebbe Alino Diamanti. Sul classe 2003 ci sono altre pretendenti: il giocatore, in ogni caso, potrebbe rinnovare e allungare di un anno la scadenza del suo contratto (attualmente la fine è il 2028).

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