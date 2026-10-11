Calciomercato Bologna, Enem dal mancato prestito in Svizzera alla firma sulla prima vittoria: il retroscena

È stata una giornata importantissima per il Bologna che, a Lecce nonostante l’errore di Pessina, con il gol di Enem ha portato a casa il primo bottino pieno della stagione. Il centravanti olandese-nigeriano ha messo la firma sul gol del successo con una carezza su esterno destro.

Un gol che vale tantissimo per i rossoblù e il il centravanti ex Stella Rossa Belgrado. Si tratta infatti del primo in rossoblù, alla seconda presenza, nonché del primo in assoluto da professionista in Italia, visto che Jay era già passato dal nostro calcio con la maglia del Venezia. Un gol però arrivato da uno sliding doors che ha del clamoroso.

Futuro riscritto in poche ore

L’affare Enem-Bologna è arrivato quasi come un fulmine a ciel sereno, visto che il club felsineo aveva chiuso il reparto centravanti con l’arrivo di Piccoli, dopo quello di Dovbyk. Il costo dell’operazione (oltre 5 milioni di euro) faceva intuire che potesse essere qualcosa di più di una semplicissima scommessa.

L’area tecnica aveva comunque deciso di dare la possibilità al giocatore di crescere ancora altrove. Prima Norwich City e poi definitivamente (o quasi) Lugano hanno chiuso l’operazione per prelevare il giocatore in prestito dai rossoblù. Quindi, subito dopo aver accettato la destinazione rossoblù e aver svolto le visite in Emilia, Enem si era recato in Svizzera per chiudere il trasferimento al club elvetico.

Una decisione che però i felsinei, di fatto, si sono rimangiati in pochissimo tempo. E proprio mentre svolgeva le visite mediche per aggregarsi a bianconeri elvetici, nelle ultime ore di calciomercato secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoblù hanno fatto dietrofront e hanno deciso di tenere Enem al Bologna.

Enem e un gol che può cambiare la stagione del Bologna

Non possiamo sapere oggi se quello di oggi a Lecce sia il primo di una lunga serie di gol per Jay Enem. Di certo, il centravanti classe 2000 ha segnato un gol di pregevole fattura, perché la dolcezza di quell’esterno destro non è scontata così come non era scontato (in quell’occasione) pensare al piede destro anziché il sinistro.

Ma soprattutto l’ex Ajax e Venezia ha segnato un gol dal peso specifico enorme nella stagione dei rossoblù. La squadra, proprio in quei minuti, aveva perso coraggio e distanza avendo dovuto nuovamente pagare un altro conto salatissimo alla voce portieri. Il gol di Enem, ispirato dall’ennesima giocata vincente di un super Cambiaghi, ha già scritto una pagina importante della sua carriera rossoblù e magari ha cambiato la stagione felsinea.

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