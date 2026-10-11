Jay Enem dopo Lecce-Bologna (1-2): «Importante segnare per me e vincere per la squadra»

Al ritorno dalla lunga pausa Nazionali, il Bologna è andato a trovare il Lecce in uno dei match domenicali della sesta giornata di campionato. Questo pomeriggio i rossoblù hanno finalmente trovato la prima vittoria della loro stagione, nonché il primo successo della gestione di mister Raffaele Palladino: allo Stadio Via del Mare è infatti finita 1-2 per gli ospiti, vincenti con un gol per tempo.

Lecce-Bologna 1-2, il post-partita di Jay Enem: «La squadra sta migliorando»

La prodezza di Riccardo Orsolini (in gol con una rovesciata) e la prima rete in rossoblù di Jay Enem (arrivato sotto le Due Torri dalla Stella Rossa durante l’estate) hanno regalato al Bologna i primi tre punti della sua stagione. Prima di oggi, infatti, i felsinei avevano ottenuto solo 2 punti (frutto delle tre sconfitte con Lazio, Atalanta e Napoli e dei due pareggi con Sassuolo e Torino). Ora, invece, gli uomini di Palladino salgono a 5 punti, momentaneamente al tredicesimo posto in classifica.

E proprio Enem, che ha segnato il provvidenziale 2-1 a favore del Bologna al 75′, ha parlato nel post-partita. «Tantissimo, sono un attaccante e voglio segnare. Per noi era importante trovare il primo successo, una vittoria importantissima, dobbiamo continuare a lavorare così per migliorare».

L’attaccante olandese in conferenza stampa poi ha proseguito parlando dell’adattamento al calcio italiano: «Ci sono tanti duelli lungo tutto il campo, non è un calcio semplice. Sono contento di giocare in questo campionato – e poi ha concluso parlando del nuovo tecnico –. Abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane, la squadra sta migliorando e credo che siamo sulla strada giusta».

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