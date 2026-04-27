Calciomercato Bologna – Torna di moda il nome di Estupiñan?

Meno di un mese al “gong” del campionato, meno di un mese – o poco più – al via del calciomercato, anche per il Bologna. I Rossoblù, come ormai in molti hanno già intuito, daranno il via a una vera e propria rivoluzione in campo, e forse anche in panchina. Come è prevedibile, sono tanti i profili seguiti dalla dirigenza felsinea, e uno di questi potrebbe essere nella Milano rossonera. Il nome è quello di Pervis Estupiñan, di cui si era registrato l’interesse Rossoblù qualche settimana fa, e che sembra ancora essere nella lista degli “osservati”.

Calciomercato Bologna, Estupiñan ancora nella lista Rossoblù

La voce è quella di Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com molto attento alle vicende di casa Milan, che in questo caso potrebbero intrecciarsi con le vicende del calciomercato del Bologna. In un colloquio tra Jorge Mendes e il presidente rossonero, Gerry Cardinale, si è parlato di un prezzo per l’uscita di uno dei suoi assistiti, e cioè Pervis Estupiñan, arrivato a Milano solo la scorsa estate ma senza aver convinto finora l’ambiente milanista.

Il prezzo in questione è stato fissato sui 15 milioni di euro per il terzino equadoriano, il quale sembra avere più di estimatore. Si parla di Premier League, che sarebbe un ritorno. Si parla di Portogallo, con Benfica e Braga. In Italia, invece, per il prossimo calciomercato si registra il gradimento del Bologna, che non è affatto nuovo per l’attuale numero 2 rossonero. Infatti, già qualche settimana fa la dirigenza Rossoblù aveva messo il nome di Estupiñan tra gli “osservati speciali“, soprattutto se fosse il Milan a voler rinunciare al suo giocatore nella progettazione della prossima stagione.

Operazione fattibile?

La domanda è lecita, soprattutto ora che il calciomercato, non solo per il Bologna, non è ancora iniziato e si trattano di interessi, di ipotesi. Se il prezzo non dovesse scendere, sarebbe una spesa più che onerosa per i Rossoblù, contando le mancate entrate delle competizioni europee a oggi. Ma, se la notizia è tornata di moda, vuol dire che qualche ragionamento, anche se embrionale, dalle parti di Casteldebole esiste.

Una strada percorribile, se il Milan non riuscisse a chiudere un’operazione a titolo definitivo, potrebbe essere quella del prestito con diritto: operazione già vista con Saelemakers e Pobega, oltre al prestito – secco, in quel caso – di Calabria nel gennaio 2025. Insomma, i canali tra le società sono sempre stati ottimi, e se dovesse esserci una possibilità del genere, (visto anche l’attuale ingaggio del giocatore, oltre 2 milioni all’anno netti) quello del Bologna su Estupiñan allora potrebbe trasformarsi in un interessamento concreto.

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