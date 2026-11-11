Calciomercato Bologna, l’ex obiettivo Hysaj ancora svincolato: si allena con l’Empoli

Elseid Hysaj, nelle scorse settimane, è stato un obiettivo secondario di calciomercato del Bologna. Il terzino albanese piaceva come eventuale sostituto dell’infortunato Emil Holm. Tuttavia, i rossoblù non hanno mai approfondito il discorso, lasciando l’esterno ancora tra gli svincolati di questa stagione.

Il 32enne duttile esterno difensivo resta al momento ancora svincolato. Una situazione dovuta soprattutto alle sue richieste e le sue ambizioni. Presto però il giocatore dovrà prendere una decisione in base alle prossime proposte che gli arriveranno, dopo che è definitivamente sfumata l’opzione relativa al club felsineo.

Hysaj, oltre al Bologna ci ha pensato un’altra squadra di Serie A

Nelle scorse settimane, oltre ai contatti con il club felsineo, anche il Lecce aveva pensato all’ex Napoli. Se il Bologna aveva messo Hysaj in “seconda” posizione nelle preferenze dietro Darmian quando ha scandagliato il calciomercato degli svincolati, per i salentini l’albanese era invece una prima scelta.

Diversamente dal Bologna, il Lecce è arrivato anche a discutere di un accordo contrattuale. Ma la trattativa si è arenata rapidamente. Come detto le richieste di Hysaj non sono in linea con il suo reale valore al momento e le sue potenziali ambizioni. I rossoblù invece hanno valutato la sua candidatura durante la scorsa pausa per le Nazionali, in attesa di capire le reali condizioni di Darmian, poi rivelatesi ottime.

Allenamento a Empoli

Nelle scorse settimane, Hysaj comunque ha cercato una sistemazione per tenersi in forma. Infatti, il CT della Nazionale albanese Rolando Mara lo ha convocato nuovamente nonostante sia senza club e non stia giocato.

Hysaj è allenato con la Primavera dell’Empoli, il “suo” Empoli che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi. Dalla Toscana, passando per la Nazionale, Elseid attende una chiamata dall’Europa, dopo aver rifiutato le avance degli Emirati Arabi Uniti.

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