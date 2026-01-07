In questa sessione di calciomercato invernale, il principale obiettivo del Bologna è quello di andare a rinforzare il proprio reparto difensivo. Quello stesso reparto difensivo che più di anno e mezzo fa avrebbe potuto arricchirsi di un nome importante: quello di Mats Hummels. Il tedesco classe 1988, tuttavia, scelse di passare alla Roma per un’ultima stagione, prima di annunciare il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione 2024-2025.

All’inizio della scorsa stagione Mats Hummels era un obiettivo del calciomercato del Bologna. Il campione tedesco si è ritirato a 36 anni la scorsa primavera

Nell’estate del 2024 Mats Hummels era finito nel mirino del Bologna e di Giovanni Sartori, alla ricerca di un profilo di grande esperienza per poter affrontare al meglio la Champions League. La carriera del difensore tedesco, considerato uno dei migliori della sua generazione, era lunga e vincente: in 18 anni trascorsi tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, Hummels ha ottenuto 5 scudetti, 3 Coppe di Germania e 6 Supercoppe, il tutto condito da una Coppa del Mondo vinta con la sua Germania nel 2014. Insomma, un campione a tutto tondo che avrebbe fatto molto comodo al club felsineo.

Mats, però, rifiutò l’offerta del Bologna e, rimasto svincolato, passò alla Roma a parametro zero nel settembre del 2024. La sua ultima stagione non fu particolarmente brillante: solo 14 presenze in campionato (e un’autorete al debutto con i giallorossi). Ad aprile 2025, poi, ecco l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato all’età di 36 anni.

Florenzi, Callejón, Mertens, Candreva, Pepe Reina: gli altri calciatori a essersi ritirati nel 2025

L’ex giocatore e campione del mondo tedesco, però, non è l’unico “big” a essersi ritirato nel corso del 2025. Nella lunga lista dei calciatori che l’anno scorso hanno detto addio al calcio giocato ci sono anche diversi nomi celebri in Italia come l’ex Roma e Milan, nonché oro agli Europei 2020, Alessandro Florenzi (ritiratosi a 34 anni), l’ex Napoli José María Callejón (ritiratosi a 38 anni), il suo ex compagno di squadra Dries Mertens (anche lui ritiratosi a 38 anni), l’ex Lazio e Inter (e attuale assistente tecnico della Nazionale Under 15 azzurra) Antonio Candreva e il leggendario portiere Pepe Reina, che tra il resto ha vinto un Mondiale e due Europei con la Spagna prima di terminare la carriera al neopromosso Como.

