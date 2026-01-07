Calciomercato Bologna: Freytes si allontana?

Il difensore argentino venerdì si aggregherà con la sua squadra, il Fluminense, per iniziare il ritiro pre-campionato. Il centrale sarebbe voluto già essere in Italia, essendo d’accordo su cifre dell’ingaggio e durata del contratto con il Bologna. La volontà di sbarcare in Europa e giocare con i rossoblù potrebbe essere smorzata dalle ultime novità che giungono da Casteldebole. In questa sessione di calciomercato invernale, Italiano e la società hanno chiesto di non eccedere con i numeri: ecco perché Freytes arriverà in Italia solo quando il Bologna riuscirà a cedere un centrale (il nome più caldo è quello di Casale). Motivazioni economiche ma anche di evitare possibili malumori all’interno del gruppo.

Calciomercato: Freytes aspetta il Bologna?

Il ragionamento dei rossoblù è ineccepibile, ma Freytes aspetterà gli incastri del club felsineo? Tra Bologna e Fluminense ci sono ancora dei dettagli da limare ma da Casteldebole fanno sapere di avere un cauto ottimismo per l’esito finale dell’operazione di mercato. All’apparenza la trattativa procede a gonfie vele: è chiaro che per non incrinarla, lato giocatore e lato club, bisogna accelerare e non lasciar scorrere il tempo inesorabilmente. Dal Brasile contano che l’operazione si chiuderà tra sabato e lunedì. Il Bologna conta di chiudere per Freytes sui 7,5/8 milioni di euro e nel frattempo non ha mollato gli altri possibili obiettivi: tra le soluzioni non figura più Fedde Leysen, per due motivazioni. L’Union Saint Gilloise non vuole privarsene in questa sessione di mercato ed il prezzo che avrebbe stabilito si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Il Bologna non intende spendere una cifra così elevata.

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

