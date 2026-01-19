Il calciomercato continua prepotentemente a essere l’argomento più caldo in casa Bologna, nonostante la sconfitta di ieri pomeriggio con la Fiorentina abbia lasciato ben più di uno strascico. Tra gli scontenti della rosa che cercano spazio altrove e i nomi circolati nelle ultime ore, il Bfc è alla ricerca di soluzioni e serenità in un momento sicuramente non semplice alle latitudini di Casteldebole.

I nomi calci del Bologna per il calciomercato

Prima di lanciarsi in scambi che non sono le prime scelte del club rossoblù, la dirigenza sta cercando di seguire le proprie piste, in particolare quella che porta verso Kjaergaard del Salisburgo, molto simile al nuovo arrivato Helland, prelevato per 7 milioni dal Brann. Il classe 2002 della squadra austriaca ha già nel curriculum 4 gol e 7 assist, ed è un giovane futuribile, in pieno stile Bologna, con una fisicità fuori dal comune (192 cm d’altezza). Il problema non è il chi ma il come: il Salisburgo di prestito non ne vuole sapere, e il prezzo del ragazzo oscilla tra i 10 e i 15 milioni.

Non solo Kjaergaard : altri nomi caldi del calciomercato per il Bologna sono Sahabo dello Standard Liegi, Amorim dell’Alverca e Jens Hjerto-Dahl del Trompso per il centrocampo. Sulla trequarti piacciono invece Acuña dei Newell’s Old Boys e Ugresic del Partizan. Per il momento, però, restano solo nomi.

Gli scontenti

Sul fronte interno, Sulemana è in attesa del via libera per approdare al Cagliari, mentre il Bologna sonda Prati, in uscita, così come Fazzini e Sohm nell’affare Fabbian-Fiorentina. Dallinga ieri è stato incollato alla panchina per la terza volta consecutiva, motivo per il quale è lecito pensare che lui e Casale potrebbero essere ceduti al termine del girone di Europa League, nel caso in cui dovessero emergere potenziali sostituti interessanti: il Bologna ha infatti già sondato Ferguson della Roma.

Per la difesa i nomi restano Freytes e David Ricardo, nomi ampiamente discussi in questa sessione di calciomercato dal Bologna, così come Adjetey del Basilea. Sempre sul fronte difensivo dalla Grecia è emerso che Lykogiannis abbia chiesto la cessione, per cui è bene allacciare le cinture di sicurezza in questo finale di gennaio.

