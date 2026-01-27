Calciomercato Bologna – Fazzini prende quota

Il calciomercato del Bologna entra nel vivo e le attenzioni della dirigenza si concentrano sul centrocampo, dove il nome di Jacopo Fazzini sta diventando sempre più centrale nelle strategie rossoblù in vista della seconda parte di stagione.

Mercato e strategia: il nodo del centrocampo

Il confronto avvenuto ieri mattina a Casteldebole tra Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ha rappresentato un passaggio chiave. Dal vertice, proseguito anche con Vincenzo Italiano, è arrivato l’ok dell’allenatore a una linea di prudenza: fidarsi è giusto, ma cautelarsi è diventato quasi necessario, soprattutto alla luce dei numerosi infortuni con cui il Bologna ha dovuto fare i conti negli ultimi due mesi.

Con Ibrahim Sulemana passato al Cagliari tramite l’Atalanta, resta da capire chi possa raccoglierne l’eredità. Il nome in cima alla lista è quello del centrocampista Jacopo Fazzini, considerato il profilo preferito e seguito con continuità: Sartori e Di Vaio ne parlano da circa due settimane con Fabio Paratici e con Roberto Goretti della Fiorentina. Un interesse non nuovo, considerando che lo stesso Sartori aveva già provato a portarlo a Bologna in estate, quando l’ex Empoli si trasferì alla Viola per una cifra intorno ai dieci milioni.

Alternative di mercato e scenari aperti

Alle spalle di Fazzini restano altre due opzioni. La prima è Matteo Prati del Cagliari, che sarebbe potuto rientrare come contropartita nell’operazione Sulemana. Dopo un confronto con il ds rossoblù Guido Angelozzi, però, la dirigenza bolognese ha preferito prendersi qualche giorno di riflessione prima di affondare il colpo.

Il terso profilo è Patrizio Masini, centrocampista che con il Genoa di Patrick Vieira era stato una presenza costante, mentre oggi, con Daniele De Rossi, sta trovando meno spazio. Ma il tempo stringe, il mercato avanza e le priorità sembrano farsi sempre più chiare.

Fazzini come alternativa a Odgaard

Con il passare dei giorni, a Casteldebole cresce la consapevolezza di quanto sia complicato riuscire a consegnare a Italiano un nuovo attaccante. Ed è proprio questo scenario che sta rafforzando l’idea di puntare su Fazzini per il centrocampo, valutato come un rinforzo in grado di aggiungere qualità, dinamismo e fantasia tra le linee.

La sua capacità di trovare corridoi improvvisi e servire imbucate efficaci è ben nota anche al Bologna, che ne ha già fatto le spese più volte nelle recenti sfide contro l’Empoli. Se l’operazione dovesse andare in porto nelle prossime ore, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Fazzini diventerebbe l’alternativa designata a Jens Odgaard.

Attacco, Dallinga resta al centro

Il capitolo attaccante resta aperto, ma sempre più complicato. Il Bologna non è l’unico club alla ricerca di rinforzi offensivi e chi possiede giocatori di valore tende a blindarli o a chiedere cifre difficilmente sostenibili. Per questo motivo, la dirigenza rossoblù sta maturando l’idea di rimanere con l’organico attuale.

Anche perché Thijs Dallinga è tutt’altro che ai margini: sull’olandese ci sono almeno 6 club interessati tra Ligue 1, Liga, Bundesliga ed Eredivisie. Vincenzo Italiano, però, non ha fretta di cambiare e continua a credere nelle sue qualità. L’eventuale cessione verrebbe presa in considerazione solo davanti a un’opportunità realmente migliorativa, soluzione che al momento Sartori e Di Vaio non hanno individuato e che potrebbe rivelarsi difficile da trovare da qui alla chiusura del mercato.

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

