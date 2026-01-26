Calciomercato Bologna – Ferguson e Openda per l’attacco

Mancano ancora sette giorni alla fine della sessione di calciomercato invernale e il Bologna continua a guardarsi intorno in vista di nuove occasioni per rinforzare la rosa.

Dopo l’arrivo di Helland per la difesa e di Sohm per il centrocampo in realtà, la società rossoblù non sente l’urgenza di chiudere nuove operazioni ed è possibile che il gruppo rimanga questo fino al termine della stagione. Tuttavia, gli occhi rimarranno aperti fino al 2 febbraio alle ore 20 soprattutto per il reparto d’attacco e mediano.

Calciomercato Bologna: piacciono Ferguson e Openda

L’attacco è forse il reparto che più necessita nuovi rinforzi, ma in questo caso, l’arrivo di qualche nuovo giocatore potrebbe essere legato ad un’uscita, in particolare a quella di Dallinga che ha offerte da club francesi e olandesi.

Il Bologna cerca in casa della Roma dove potrebbe uscire Evan Ferguson. Proprio due settimane fa, Marco Di Vaio e Giovanni Sartori avevano parlato con il ds Massara per chiedere informazioni sull’irlandese che, al momento, conta 16 presenze, 3 gol e 3 assist in campionato e 2 gol in Europa League con i giallorossi. In caso di uscita, i felsinei sarebbero interessati a prelevarlo con la formula del prestito.

L’altro profilo seguito dal Bologna è Lois Openda della Juventus. Il club bianconero ha infatti acquistato El-Nesyri e potrebbe decidere di lasciar partire Openda sempre con la formula del prestito, ma non è detto che il calciatore sia disposto a sposare il progetto rossoblù.

Occhi aperti anche per il centrocampo

Sentinelle di calciomercato pronte a segnalare eventuali colpi anche per il centrocampo. Nelle ultime ore, la società ha parlato nuovamente con Vincenzo Italiano e dovrà decidere se ingaggiare un altro centrocampista date le partenze di Fabbian e Sulemana e l’arrivo solo di Sohm.

Il club felsineo inizia a pensare anche ad un colpo già proiettato al futuro, dato che il padrone del centrocampo Remo Freuler non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

