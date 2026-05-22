Calciomercato Bologna – Ferguson sarà blindato

La programmazione della società non verte esclusivamente sull’incontro con mister Italiano. A prescindere dall’epilogo della vicenda con l’allenatore rossoblù, il Bologna sta iniziando a poggiare i primi tasselli del futuro. Lewis Ferguson è considerato, unanimemente, una figura di assoluto valore all’interno dell’universo bolognese. Il carattere e la leadership in campo del centrocampista classe 1999, sono abilità a cui il club non vuole rinunciare. È uno dei motivi che spingeranno il Bologna a premere sul rinnovo in questi caldi mesi di calciomercato.

Ne ha parlato oggi su Stadio Dario Cervellati: Bill McMurdo, storico agente di Ferguson, incontrerà la società da qui a breve per avviare le trattative necessarie al prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2028. In realtà, il Bologna ha inserito anche l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, e quindi l’eventuale addio si posticiperebbe al 2029. Nessuno però vuole lasciare nulla al caso o di intentato all’interno del club: Ferguson è il capitano di questa squadra e uno dei punti fermi in ottica futura, specialmente, visto l’imminente addio di Remo Freuler.

Calciomercato – Ferguson capitano e futuro

Le garanzie tecniche di competitività, da ciò che filtra, non riguardano solo la programmazione dello stato maggiore felsineo, ma anche la decisione del centrocampista scozzese, che sarà protagonista al Mondiale con la sua nazionale. Pobega e Moro, a meno di stravolgimenti, rimarranno nella rosa della prossima stagione. Si dovrà intervenire sul mercato, sia numericamente che qualitativamente.

Per sostituire il partente Freuler, Sartori e Di Vaio si stanno focalizzando su tre nomi, in grado di non diminuire la capacità di palleggio della squadra e il filtro difensivo che lo svizzero garantiva. Il primo calciatore osservato è Hugo Vetlesen: il classe 2000 in forza al Bruges, è anche nel giro della nazionale maggiore norvegese. Ha il contratto in scadenza tra un anno e una valutazione non proibitiva. I nomi sui taccuini per il calciomercato estivo non finiscono qui.

Mercato – Gli altri nomi

Gli altri due profili sono calciatori giovani, ma che hanno già mostrato il loro potenziale. Alessandro Romano, mediano svizzero classe 2006, che in questa stagione ha giocato a La Spezia, in prestito dalla Roma proprietaria del cartellino. Christian Comotto, centrocampista classe 2008, figlio dell’ex Serie A Gianluca, di proprietà del Milan e nell’ultima stagione anche lui retrocesso con la maglia dello Spezia.

In questo scenario, Ferguson sarà chiamato ad essere il faro del centrocampo rossoblù. La brillantezza ritrovata negli ultimi mesi, dopo il brutto infortunio capitatogli al crociato nell’aprile 2024, è sintomo di stabilità e leggerezza, anche mentale. Lo scozzese rappresenta il futuro del Bologna. La società è stata chiara e le reali intenzioni saranno sciolte nelle prossime settimane. All’imminente stagione del calciomercato spetta la parola finale.

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