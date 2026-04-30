Calciomercato Bologna, fissate le date della sessione estiva: due mesi di rivoluzione

Il Bologna e i suoi tifosi attendono la fine della stagione per immergersi nella sessione di calciomercato 2026. La campagna trasferimenti della prossima estate sarà fondamentale per capire se i rossoblù potranno aprire un nuovo ciclo. Anche perché il prossimo mercato quasi sicuramente chiuderà l’attuale ciclo.

La sessione di calciomercato estivo del 2026 partirà ufficialmente il prossimo 29 giugno e si chiuderà il 1° settembre alle ore 20. I due mesi e qualche giorno della sessione trasferimenti saranno pienissimi per il club felsineo. Sono infatti tante le operazioni di cui dovrà occuparsi il duo Giovanni Sartori e Marco Di Vaio.

Bologna, il calciomercato passa dalle cessioni

Il Bologna si presenta alla sessione di calciomercato estivo del 2026 con una rivoluzione davanti agli occhi. Il club rossoblù dovrà rinforzarsi, cambiare di fatto tutta la spina dorsale della formazione titolare e probabilmente asciugare la rosa.

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio saranno messi di fronte a una doppia sfida difficilissima: cedere e far cassa per rimediare alla probabilissima mancanza delle coppe europee, dire addio ai giocatori giusti e ai senatori a fine ciclo; e, contemporaneamente, il responsabile dell’area tecnica e il direttore sportivo dovranno anche azzeccare i sostituti di tutti coloro che saluteranno il capoluogo emiliano.

La rivoluzione dell’estate

L’estate 2026 sarà molto importante soprattutto per uno dei punti elencati sopra. Il Bologna nel prossimo calciomercato saluterà sicuramente Freuler e Lucumí e molto probabilmente anche Freuler e Ferguson. Motivo per cui a questi nomi è difficile aggiungere la cessione di Santi Castro.

Al di là del centravanti argentino, per Giovanni Sartori e Marco Di Vaio l’addio di questi giocatori che negli ultimi anni sono stati centrali nel Bologna sarà forse la sfida più grandi da quando guidano l’area tecnico-sportiva della società felsinea. Di fatto si tratta di sostituire tre, quattro o addirittura cinque titolari della formazione titolare del Bologna 2025/26.

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