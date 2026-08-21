Calciomercato Bologna, Gassama non è un nome di Sartori: ecco chi ha scoperto il difensore

La trattativa del Bologna per Nathan Gassama si può dire quasi conclusa, ma dietro alla possibile operazione con il Baltika Kaliningrad ci sarebbe un percorso diverso da quello delle classiche intuizioni attribuite a Giovanni Sartori. Il difensore classe 2001, secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, sarebbe infatti emerso soprattutto dal lavoro dell’area scouting rossoblù.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, considerando la fama di Sartori nel pescare giocatori poco conosciuti e portarli alla ribalta. Nel caso di Gassama, però, il percorso sarebbe partito da un’altra scrivania.

Nathan Gassama, il nome arriva dallo scouting

Il centrale mancino, nato in Francia e naturalizzato maliano, ha alle spalle un percorso lontano dai principali palcoscenici europei. Cresciuto nel settore giovanile del Nantes, si è trasferito prima allo Slavia Sofia. Successivamente è arrivato al Baltika, con cui ha vissuto la retrocessione dalla massima serie russa, la promozione e il ritorno in Prem’er Liga.

È proprio durante questa esperienza che Gassama sarebbe finito nel database del Bologna. Il nome sempre secondo Beneforti, sarebbe stato quindi individuato dal settore scouting guidato da Gianmario Specchia, arrivato a Casteldebole dopo l’esperienza al Torino.

Specchia avrebbe infatti assistito dal vivo alla sfida tra Baltika e Spartak Mosca, terminata 2-1 per gli ospiti. Un passaggio che, considerando gli sviluppi successivi, avrebbe evidentemente prodotto indicazioni positive.

Gassama, dall’osservazione alla trattativa

Da quel momento la segnalazione sarebbe passata al vaglio dell’area tecnica, con Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che ne hanno valutato la reale fattibilità. Anche Domenico Tedesco avrebbe avuto modo di esprimere il proprio giudizio sul profilo.

Il Bologna sarebbe ora pronto a investire circa 4,5 milioni di euro più bonus per portare Gassama in rossoblù. Ma, al di là dell’eventuale chiusura dell’operazione, la storia del suo arrivo sul radar del club racconta qualcosa di interessante.

Un lavoro di Squadra?

Più che un nome alla Sartori, quindi, Gassama sarebbe una scelta costruita attraverso il lavoro dello scouting: pescato dal database, osservato dal vivo e poi sottoposto alle valutazioni della dirigenza e dell’allenatore. Solo il campo, eventualmente, dirà se quella segnalazione avrà portato il Bologna sulla strada giusta.

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