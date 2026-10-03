Pall@dino – Ciao, mi chiamo Matteo e sono felice di essere qui

I suoi numeri sono il miglior biglietto da visita: 260 presenze e 11 gol in Serie A. Poi l’importante esperienza con il Manchester United, 2015 al 2019 con 60 presenze, dove ha collezionato le vittorie dell FA Cup e l’Europa League. Infine Matteo ha avuto l’onore di indossare ben 42 volte la maglia azzurra. Per completare il suo palmares, dobbiamo citare l’esperienza all’Inter (terminata a giugno 2026), dove ha vinto 1 scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Matteo, nonostante qualche infortunio, ha avuto una carriera longeva che gli ha permesso i numeri sopracitati.

Se contratto (come sembra) sarà…

Lo legherà ai rossoblù, per adesso, fino a giugno 2027, poi “del doman non c’è certezza”. Abbiamo una ragionevole certezza che Matteo non farà lo stesso percorso di Ciro, anche se sono coevi.

Intanto domani si gioca un amichevole contro l’Ascoli e Palladino avrebbe una mezza tentazione di fare assaggiare il campo a Darmian. Per capire lo stato dell’arte del giocatore e in quale condizione si trova il giocatore. Piccolo aneddoto (ce lo riporta Claudio Beneforti sul suo articolo odierno su Stadio): l’Ascoli è allenato da Francesco Tomei. Tomei è ex vice di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce che il Bologna affronterà domenica prossima. Insomma Matteo può verificare e farsi verificare nei prossimi 8 giorni. E lunedì si firma (il suo procuratore ha ha già trovato l’accordo su tutto) e riteniamo che Darmian possa fare molto bene alla causa rossoblù, in campo e nello spogliatoio. Per questo chiedete a Bisseck.