Bologna FC
Pall@dino – Ciao, mi chiamo Matteo e sono felice di essere qui
Matteo Darmian ricomincia a quasi 37 anni da Bologna, perchè anche il Bologna ha bisogno di giocatore come Matteo Darmian
Sui contratti va apposta una firma e Matteo lo sa perfettamente. A quasi 37 anni, e con 20 anni di carriera alle spalle, di valigie ne ha disfatte molte e ha giocato per squadre in Italia, serie A e B, e all’estero. E ogni avventura è iniziata con un contratto, una firma e col farsi trovare pronto per il nuovo allenatore di turno. Perchè Matteo è quel giocatore che capisce il senso di “stare in una squadra”, il professionista che ogni dirigente vorrebbe nel proprio organico. Darmian è il prototipo di giocatore che preferisce i fatti alle parole. Mai un comportamento sopra le righe, mai una polemica, mai un gossip. Caratteristica questa che lo ha fatto apprezzare a tifosi, compagni di squadra, avversari, tecnici e addetti ai lavori.
La storia (di campo) di Matteo
I suoi numeri sono il miglior biglietto da visita: 260 presenze e 11 gol in Serie A. Poi l’importante esperienza con il Manchester United, 2015 al 2019 con 60 presenze, dove ha collezionato le vittorie dell FA Cup e l’Europa League. Infine Matteo ha avuto l’onore di indossare ben 42 volte la maglia azzurra. Per completare il suo palmares, dobbiamo citare l’esperienza all’Inter (terminata a giugno 2026), dove ha vinto 1 scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Matteo, nonostante qualche infortunio, ha avuto una carriera longeva che gli ha permesso i numeri sopracitati.
Se contratto (come sembra) sarà…
Lo legherà ai rossoblù, per adesso, fino a giugno 2027, poi “del doman non c’è certezza”. Abbiamo una ragionevole certezza che Matteo non farà lo stesso percorso di Ciro, anche se sono coevi.
Intanto domani si gioca un amichevole contro l’Ascoli e Palladino avrebbe una mezza tentazione di fare assaggiare il campo a Darmian. Per capire lo stato dell’arte del giocatore e in quale condizione si trova il giocatore. Piccolo aneddoto (ce lo riporta Claudio Beneforti sul suo articolo odierno su Stadio): l’Ascoli è allenato da Francesco Tomei. Tomei è ex vice di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce che il Bologna affronterà domenica prossima. Insomma Matteo può verificare e farsi verificare nei prossimi 8 giorni. E lunedì si firma (il suo procuratore ha ha già trovato l’accordo su tutto) e riteniamo che Darmian possa fare molto bene alla causa rossoblù, in campo e nello spogliatoio. Per questo chiedete a Bisseck.
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