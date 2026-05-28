Quest’estate il reparto portieri del Bologna potrebbe subire alcune variazioni nel caso di partenza di Lukasz Skorupski: a livello di calciomercato, dunque, la dirigenza sta valutando nuove proposte per la porta rossoblù, tra cui Wladimiro Falcone del Lecce, Ivan Provedel della Lazio e Lorenzo Montipò del Verona.

Calciomercato Bologna – L’obiettivo Wladimiro Falcone ha raccolto 13.680′ su 13.680, scendendo sempre in campo nelle ultime quattro stagioni: meglio di lui solamente l’ex rossoblù Gianluca Pagliuca

Ed è proprio Falcone ad aver ottenuto un record interessante. L’estremo difensore e capitano dei salentini, infatti, ha raccolto lo straordinario minutaggio di 13.680 minuti nelle ultime quattro stagioni. In altre parole, il 31enne romano ha giocato tutti i 90′ di tutte le 38 giornate degli ultimi quattro campionati di Serie A. Un incredibile bilancio per uno dei portieri più interessanti del nostro calcio, che dal 2022 indossa la maglia del Lecce (di cui è considerato un vero pilastro). È proprio per questo mirino che il classe 1995 è finito nel mirino di altri club italiani, primi tra tutti il Bologna.

Tra l’altro, come sottolineato dal giornalista Giuseppe Pastore, Falcone è solamente il secondo giocatore della Serie A a compiere tale impresa. Fun fact: l’ultimo a riuscirci era stato proprio un giocatore del Bologna, ovvero lo storico portiere Gianluca Pagliuca. L’ex rossoblù, che militò sotto le Due Torri dal 1999 al 2006, era addirittura arrivato a giocare tutti i minuti per cinque campionati consecutivi. E probabilmente il bilancio sarebbe stato anche migliore, se non fosse stato per la retrocessione in Serie B del 2005.

In ogni caso, Wladimiro Falcone rimane uno dei nomi più papabili per l’eventuale post Skorupski. Il polacco ha comunque un contratto fino al giugno del 2027, ma dopo i vari problemi fisici di quest’anno la dirigenza sta valutando il da farsi.

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