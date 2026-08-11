Calciomercato Bologna – Intesa tra Rossoblù e Colonia per Dallinga

Il calciomercato del Bologna viaggia veloce, e sembra star sistemando quasi tutti i pezzi del puzzle, soprattutto in attacco. Il protagonista delle ultime ore è Thijs Dallinga, il quale ha gli occhi su di sé soprattutto dalla Bundesliga: proprio il Colonia, club mossosi più concretamente nella serata di ieri, sembra aver già raggiunto un’intesa di massima con il Bologna per il prestito dell’attaccante olandese.

Calciomercato Bologna – C’è l’intesa con il Colonia per Dallinga

La voce è quella di Gianluca Di Marzio, giornalista esperto delle vicende di calciomercato soprattutto in Italia, e in questo caso del Bologna. Il giornalista di Sky Sport, pochi minuti fa, ha riportato un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il trasferimento di Thijs Dallinga in direzione Bundesliga, più precisamente Colonia.

Il domino di attaccanti in Serie A: intesa tra Colonia e @Bolognafc1909 per il prestito con diritto di Dallinga. Accordo di massima per Pellegrino alla @acffiorentina. Per completare il giro, serve la chiusura di Piccoli dalla @acffiorentina al Bologna @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2026

Il club tedesco, secondo Di Marzio, avrebbe raggiunto un principio di accordo con i Rossoblù per un prestito con diritto di riscatto per l’attaccante olandese su cui ha messo gli occhi nelle ultime ore. Questa è una notizia molto importante proprio per il giro di attaccanti spiegato sempre dal giornalista di Sky Sport che coinvolge anche la Fiorentina, con Piccoli, e il Parma, con Pellegrino. Quest’ultimo, come confermato anche da Fabrizio Romano, ha già l’accordo con i Viola, così come il Parma: per completare il domino, manca ora proprio l’intesa tra Bologna e Fiorentina per Piccoli.

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